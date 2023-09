Stiri pe aceeasi tema

- Din analiza informațiilor provenite din surse deschise, Ucraina a angajat deja cel puțin 8 din cele 9-12 brigazi special create pentru contraofensiva impotriva trupelor ruse aflate in poziții defensive intarite in sudul Ucrainei (regiunea Zaporojie) și sud-estul țarii (regiunea Donețk). Brigazile, cu…

- Trupele ucrainene incearca sa strapunga liniile defensive rusesti pe o sectiune a frontului in regiunea Donetk, unde soldatii ucraineni au atacat in valuri pentru a ocupa noi pozitii in directia Marii Azov, potrivit unor surse ruse si ucrainene, citate duminica de Reuters si CNN.

- Armata ucraineana a facut progrese „semnificative din punct de vedere tactic” pe doua linii principale de ofensiva in sudul Ucrainei, relateaza „The New York Times” (NYT), citand analiști, oficiali de la Kiev și bloggeri militari ruși.

- Cucerirea localitatii Staromaiorske, din sud-vestul regiunii Donetk, permite Ucrainei sa se apropie de a doua linie a defensivei ruse de care va trebui sa treaca pentru a-si putea continua inaintarea spre portul ocupat Berdiansk. Insa chiar daca a fost unul dintre cele mai mari succese de pe front ale…

- Presedintele Ucrainei, Volodimir Zelenski s-a intalnit vineri, 14 iulie, cu sefii armatei si ai serviciilor secrete pentru a se informa cu privire la situatia de pe front si, de asemenea, pentru a aborda probleme precum securitatea la instalatiile nucleare ale tarii si la frontiera de nord cu Rusia,…

- Cateva castiguri neinsemnate rusesti in Donbas, progrese modeste ale ucrainenilor in sud, un front aproape static: la peste o luna de la inceputul contraofensivei Kievului, niciuna dintre parti nu pare in masura sa inregistreze progrese decisive, constata luni France Presse intr-o analiza, relateaza…

- Fortele ucrainene castiga teren, apropiindu-se de orasele Melitopol si Berdiansk din regiunea Zaporojie din sud, a declarat miercuri, 21 iunie, un purtator de cuvant al statului-major al Ucrainei, citat de Agerpres . Andrii Kovalev a mentionat numele catorva sate, afirmand ca ucrainenii ”au avut succes…

- Armata rusa a distrus, duminica, un baraj situat pe un rau din regiunea Donețk, in incercarea de a incetini contraofensiva ucraineana, a anunțat Valeri Șerșen, un purtator de cuvant al armatei ucrainene, potrivit Kiev Independent.Rușii ar fi distrus barajul de mici dimensiuni de pe raul Mokri Yali,…