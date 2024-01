Armata Română vrea uniforme de gală de milioane de euro Ministerul Apararii Naționale vrea sa cumpere uniforme de gala pentru care este dispus sa plateasca peste 3,6 milioane de euro in urmatorii 3 ani. In acest sens, MApN intenționeaza sa incheie un acord-cadru pentru o perioada de 3 ani pentru furnizarea de “articole de echipament din compunerea uniformei de ceremonie, gala, articole de echipament divers […] The post Armata Romana vrea uniforme de gala de milioane de euro appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

