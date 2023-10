Stiri pe aceeasi tema

- Aproape o treime din toți locuitorii din Fașia Gaza – peste 600.000 de persoane – au fost deja evacuate din nordul Fașiei spre sud, in conformitate cu cererile israeliene. Hamas a cerut anterior locuitorilor sa “invinga aceasta ocupație sau sa moara in casele lor” Peste 600 de mii de locuitori ai Fașiei…

- ''Suntem desfasurati de-a lungul Fasiei Gaza cu fortele noastre terestre, pregatindu-ne pentru urmatoarea etapa a operatiunii'', a declarat duminica un purtator de cuvant al armatei, Jonathan Cornicus. Armata a precizat ca asteapta o ''decizie politica''.Un milion de locuitori ai acestui teritoriu…

- Armata israeliana i-a avertizat pe locuitorii din partea de nord a Fasiei Gaza sa se refugieze spre sud, avand in vedere ca planuieste o incursiune terestra sau o ofensiva intensificata. In aceasta zona locuiesc aproximativ 1 milion de persoane. Hamas nu lasa civilii sa fuga? Fortele de Aparare ale…

- Forțele de Aparare ale Israelului (IDF) au transmis sambata, 14 octombrie, ca au finalizat pregatirile pentru o "operațiune terestra semnificativa" in Fașia Gaza, relateaza The Times of Israel.Intr-un comunicat de presa, armata israeliana afirma ca se pregatește sa "extinda ofensiva" prin implementarea…

- Fortele de Aparare Israeliene (IDF) au anuntat sambata un nou interval de timp, intre orele locale 10.00 (07.00 GMT) si 16.00 (13.00 GMT), in care palestinienii pot parasi in siguranta nordul Fasiei Gaza pe o ruta indicata pe o harta, transmite dpa.

- Fortele terestre israeliene au intreprins incursiuni la sol in Fasia Gaza in cursul ultimelor 24 de ore, a anuntat vineri armata, inaintea unei asteptate ofensive terestre in acest teritoriu palestinian dens populat, potrivit AFP. „In ultimele 24 de ore, fortele armate israeliene au efectuat raiduri…

- Israelul isi continua atacurile asupra Fasiei Gaza, in timp ce ia in considerare o incursiune terestra in Gaza, a carei populatie civila nu are unde sa fuga si nici unde sa se adaposteasca de bombe. Israelul a desfasurat 35 de batalioane in sud, gata sa intre in Fasia Gaza, daca guvernul decide acest…

- Armata israeliana a anuntat vineri ca a lansat trei atacuri asupra Fasiei Gaza, dupa violentele izbucnite in timpul unui protest la granita in timpul caruia 28 de palestinieni au fost raniti de tiruri israeliene, potrivit unor surse palestiniene din domeniul sanitar, transmite AFP, citat de news.ro.Aceste…