- Armata israeliana anunta sambata ca a ”lovit 150 de tinte subterane” in nordul Fasiei Gaza, in noaptea de vineri spre sambata, intr-o intensificare a bombardamentelor, relateaza AFP. Pentru a treia noapte la rand, tancurile au intrat in enclava palestiniana, ajutate din aer de 100 de avioane. Ultimele…

- Forțele de Aparare Israeliene (IDF) au anunțat ca numarul ostaticilor ținuți de catre Hamas in Gaza este acum de 222 de persoane, barbați, femei, copii. Pana acum s-a vehiculat cifra de 212 persoane care au fost capturate dupa atacul din 7 octombrie. The New York Times scrie, luni, citand un oficial…

- Armata israeliana anunta luni ca 199 de persoane au fost luate ostatice de catre miscarea islamista palestiniana Hamas in atacul sangeros de la 7 octombrie, potrivit unui bilant actualizat, relateaza AFP. Un bilant anterior, difuzat duminica, anunta 155 de ostatici. Ostaticii au fost capturați sambata,…

- Armata americana cere populației sa o ajute sa gaseasca un avion american „invizibil” (stealth) ce s-a prabușit duminica, dar ale carui resturi nu au fost inca gasite, transmite France Presse. Duminica dupa-amiaza, pilotul unui F-35 s-a catapultat din aeronava militara deasupra statului Carolina de…

- Liderul nord-coreean Kim Jong Un, care a plecat cu trenul spre Rusia duminica, a intrat marti dimineata pe teritoriul acestei tari, a anuntat Ministerul Apararii din Coreea de Sud. „Ministerul Apararii Nationale considera ca liderul nord-coreean Kim Jong Un a intrat in Rusia in aceasta dimineata cu…

- Publicația independenta rusa Mediazona a identificat, intr-o investigație realizata impreuna cu BBC Rusia, numele a 30.003 militari ruși uciși pana acum in cele 17 luni de razboi in Ucraina. Potrivit investigației, care s-a bazat strict pe consultarea surselor deschise, 1.351 de soldați ruși au murit…