Actualizarea brower-ului Google Chrome la versiunea 94.0.4606.71.

Actualizarea brower-ului Google Chrome la versiunea 94.0.4606.71,astfel două vulnerabilități ale browser-ului Google Chrome au fost remediate The post Actualizarea brower-ului Google Chrome la versiunea 94.0.4606.71. first appeared on Partener TV . [citeste mai departe]