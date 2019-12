Stiri pe aceeasi tema

- Igor Dodon sustine ca nu a solicitat sa fie scosi bani din rezerva nationala a Republicii Moldova, dupa ce tot el a afirmat, la postul de televiziune N4, ca ar fi cazul de luat vreun miliard de dolari din rezerva nationala pentru a-l investi in economia tarii, motiv pentru care mai multi politicieni…

- Banca Nationala a Romaniei (BNR) a anuntat, luni, ca rezervele valutare administrate de banca centrala erau, in 30 noiembrie, de 33,817 miliarde euro, cu 1,09 miliarde euro mai mici decat in 31 octombrie. Scaderea a avut loc in contextul in care, in noiembrie, BNR a anuntat, de 4 ori consecutiv,…

- Banca Nationala a Romaniei (BNR) a anuntat, luni, ca rezervele valutare administrate de banca centrala erau, in 30 noiembrie, de 33,817 miliarde euro, cu 1,09 miliarde euro mai mici decat in 31 octombrie.

- Rezervele valutare ale Bancii Naționale a Romaniei (BNR) au scazut cu 1.091 milioane de euro in noiembrie, pe fondul luptei impotriva deprecierii monedei naționale, arata datele publicate luni de BNR."La 30 noiembrie 2019, rezervele valutare la Banca Nationala a Romaniei se situau la nivelul…

- Banca Nationala a Serbiei a cumparat noua tone de aur in luna octombrie, majorandu-si rezervele de metal pretios asa cum a cerut anterior presedintele Aleksandar Vucic, transmite Bloomberg, potrivit Agerpres.Prin aceste achizitii, Serbia urmeaza exemplul Ungariei si Poloniei, tari care si-au…

- Banca Nationala a Serbiei a cumparat noua tone de aur in luna octombrie, majorandu-si rezervele de metal pretios asa cum a cerut anterior presedintele Aleksandar Vucic, transmite Bloomberg preluat de agerpres. Prin aceste achizitii, Serbia urmeaza exemplul Ungariei si Poloniei, tari care si-au majorat…

- Banca Naționala a intervenit și in octombrie pe piața valutara, cumparand diversa valuta ce echivaleaza cu 15 milioane de dolari. Rezervele valutare ale BNM au sporit și din contul unor imprumuturi și granturi acordate externe.

- Rezervele valutare la Banca Nationala a României au coborât în octombrie la 34,9 miliarde euro, fața de 35,42 miliarde euro cât erau la 30 septembrie 2019, potrivit unui anunț facut vineri de Banca Centrala. Nivelul rezervei de aur s-a mentinut la 103,6 tone. În conditiile…