Ariana Grande lanseaza single-ul „God Is A Woman”

- Ariana Grande a lansat un al doilea single de pe al patrulea album de studio al ei, ''Sweetener'', intitulat ''God is a Woman'', relateaza vineri agentia de stiri UPI. Cantareata a incarcat melodia joi pe mai multe servicii de streaming si pe YouTube, alaturi de un videoclip…

- 20 iunie 2018 este o data importanta pentru Ariana Grande. Nominalizata la premiile Grammy, castigatoare a numeroase discuri de platina, superstarul global Ariana Grande a anuntat lansarea noului album „Sweetener”. Cel de-al patrulea material de studio din cariera artistei este disponibil acum pentru…

- Sigrid lanseaza single-ul „Focus (Demo)”, un material emotionant si delicat, livrat in corpul unei balade ravasitoare de pian, pe care artista norvegiana a scris-o la varsta de doar 17 ani. Piesa „Focus (Demo)” reda un asemenea tumult interior, incat Sigrid nu a modificat-o deloc de-a lungul anilor…

- Ariana Grande și Nicki Minaj vor lansa pe 20 iunie o melodie la care au colaborat, „The Light Is Coming”, din aceeași zi putand fi comandate și copii ale noului album al Arianei, „Sweetener”, inainte de lansarea oficiala a acestuia.

- Maggie Rogers lanseaza „Fallingwater”, o piesa de o frumusete delicata, produsa de Rostam Batmanglij si Rogers, al carei videoclip va fi disponibil incepand de saptamana viitoare. „Fallingwater” este o piesa ce reda in mod fidel configuratia unui suflet contorsionat de incertitudini, care se aduna sub…

- Dupa ce a lansat hituri precum “Cine esti?” si “Stele”, 3 Sud Est lanseaza “Dansam in ploaie”, single ales de catre fanii trupei pe platforma catmusic.ME. Piesa a fost compusa de catre Laurentiu Duta, Daris Mangal, Mihai Budeanu si Sergiu Buta, iar videoclipul a fost regizat de catre Liviu Vicol, un…

- ARIANA GRANDE a revenit cu single-ul “No Tears Left To Cry”, extras de pe urmatorul album. Piesa este compusa de Ariana, Max Martin, ILYA si Savan Kotecha si a fost produsa de Max Martin si ILYA, iar videoclipul este regizat de catre Dave Meyers. In doar cateva ore de cand a fost lansat, clipul a adunat…

- Dupa 2 reinterpretari in stilul propriu, Franny lanseaza single-ul de debut “Halucinogen”, o piesa plina de sentimente, scrisa chiar de artista si inspirata din experientele proprii. “Cu piesa “Halucinogen” am vrut sa transmit felul in care o persoana se poate regasi pe sine. Deși pare o piesa trista…