- Universitatea de Științele Vieții „Ion Ionescu de la Brad” din Iași (USV Iași) va participa la FarmConect Romania – Targul Agriculturii Romanești, organizat la Slobozia, Ialomița, in perioada 31 august – 3 septembrie 2023, targ ce iși propune sa aduca in prim-plan importanța și valoarea lanțului alimentar.…

- Fostul preot paroh Valeriu Iulian Roșcan din satul Dragosloveni, județul Vrancea, care și-a anunțat demisia in urma cu un an, a dat in judecata Arhiepiscopia Buzaului și Vrancei, considerandu-se nedreptațit de faptul ca i-a fost desfacut contractul de munca, invocandu-se abateri disciplinare grave pe…

- Pe data de 10 august, Biserica Ortodoxa ii praznuiește pe Sfinții Mucenici Lavrentie, Arhip și Ipolit, trei martiri care au suferit pentru credința lor in Hristos in timpul persecuției imparatului Valerian (253-260). Aceștia au dat dovada de curaj, rabdare și dragoste fața de Dumnezeu și de aproapele…

- Dan Marian fostul primar al comunei Creaca a decedat miercuri 12.07.2023, la varsta de 59 de ani. El a fost primar doua mandate, intre anii 2000 – 2008, din partea partidului PNL. Chiar daca el sustinea ca este mai bine, se pare ca boala de care suferea l-a rapus.Slujba de inmormantare va avea loc sambata…

- Un preot din Vrancea s-a judecat cu Arhiepiscopia Buzaului si Vrancei dupa ce a fost caterisit, in condițiile in care anterior, acesta iși anunțase demisia pe Facebook. Tribunalul Vrancea, acolo unde a fost analizata acțiunea preotului, a concluzionat ca nu este insa „apanajul” instanțelor de a interveni…

- Un credincios sucevean ii cere arhiepiscopului Sucevei și Radauților, IPS Calinic, sa gaseasca soluții pentru salariile cantareților bisericești, oamenilor de la pangar și paracliserilor. ”Imi puteți spune, va rog, daca la stabilirea viitoarelor programe din posturile de peste an și totodata, din cursul…

- Duminica a IV-a dupa Rusalii, 2 iulie 2023, cand Biserica Ortodoxa face pomenirea Așezarii veșmantului Nascatoarei de Dumnezeu in Biserica Vlaherne și se citește pericopa evanghelica despre vindecarea slugii sutașului (Matei 8, 5-13), a fost totodata prilej de aducere aminte de inaintași, prin praznuirea…

- Nasterea Sfantului Proroc Ioan Botezatorul. Semnificații pentru credincioși legate de sarbatoarea din 24 iunie In 24 iunie, Biserica Ortodoxa sarbatorește Nasterea Sfantului Proroc Ioan Botezatorul (Sanzienele sau Dragaica). Parintii Sfantului Proroc Ioan Botezatorul, preotul Zaharia si Elisabeta, nu…