Stiri pe aceeasi tema

- Soferul de camion vinovat de producerea accidentului rutier de pe autostrada A1, in care o fetita de doi ani si mama ei au murit, a fost retinut marti de politisti.Potrivit unui comunicat al Inspectoratului de Politie Judetean (IPJ) Arges, barbatul retinut are 49 de ani si este din comuna…

- Politistii Biroului de Poliție Autostrada A1 au reținut șoferul tirului care a fost implicat in accidentul rutier de pe A1, din aceasta dimineața. Este vorba de un barbat de 49 de ani, din comuna Vadu Moldovei, judetul Suceava. Șoferul tirului a vrut sa intoarca și a incadrat mastodontul pe toate benzile…

- olitistii Biroului de Poliție Autostrada A1 au reținut un barbat de 49 de ani, din comuna Vadu Moldovei, judetul Suceava, care ar fi provocat un eveniment rutier pe autostrada A1, in urma caruia o femeie de 25 de ani și un copil de aproape 2 ani și-au pierdut viața. In cursul noptii de 17 spre 18 august…

- O fetita de doi ani si mama ei, in varsta de 25 de ani, au decedat intr-un accident rutier produs in noaptea de luni spre marti pe autostrada A1, in zona municipiului Pitesti. Potrivit reprezentantilor Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Arges, o autospeciala pentru descarcerare, una pentru…

- O fetita de doi ani si mama ei, in varsta de 25 de ani, au decedat intr-un accident rutier produs azi noapte pe autostrada A1, in zona municipiului Pitesti. Potrivit reprezentantilor Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Arges, o autospeciala pentru descarcerare, una pentru stingerea incendiilor…

- O mama in varsta de doar 25 de ani și fiica ei de doar doi ani au pierit intr-un accident rutier cumplit, ce a avut loc in noaptea de luni spre marți pe autostrada A1, in zona municipiului Pitești.

- O fetita de doi ani si mama ei, in varsta de 25 de ani, au decedat intr-un accident rutier produs in noaptea de luni spre marti pe autostrada A1, in zona municipiului Pitesti. Potrivit reprezentantilor Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Arges, o autospeciala pentru descarcerare, una…

- Un barbat de 31 din judetul Arad a fost arestat preventiv pentru 30 de zile dupa ce a provocat un accident grav, ranind o fata de 11 ani in timp ce conducea masina baut si fara a detine permis, iar apoi a fugit de la locul faptei, a declarat, luni, purtatorul de cuvant al Inspectoratului de Politie…