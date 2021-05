Stiri pe aceeasi tema

- Soferul pitestean a ajuns in atentia politistilor sambata seara, dupa ce a fost implicat intr-un accident rutier care a avut loc pe drumul national 73.Politistii care au facut cercetarea la locul accidentului au constatat ca pitesteanul, in varsta de 55 de ani, aflat la volanul unui autoturism care…

- Un barbat din Pitesti a fost implicat, sambata, in doua accidente rutiere, in decurs de cateva ore. In urma celui de-al doilea eveniment politistii au constatat ca soferul are o alcoolemie care depaseste 0,40 mg/l alcool pur in aerul expirat si au deschis dosar penal pe numele acestuia. Soferul…

- CNAIR a semnat contractul de proiectare pentru trei noduri rutiere noi pe Autostrazile A1, A2 si A3 Compania de Drumuri a semnat contractele pentru proiectarea a trei noduri rutiere noi pe A1, A2, si A3, cele trei autostrazi care pornesc din Bucuresti. Astfel, pe Autostrada A1 Bucuresti – Pitesti, noul…

- Un grav accident rutier produs duminica seara, la Mierea, comuna buzoiana Vernesti, s-a soldat cu ranirea a doi tineri. Un tanar care a urcat baut la volan a intrat cu masina intr-un stalp de electricitate, pe care l-a rupt.

- Chiar și vremea nefavorabila poate fi utila pentru ca mesajul preventiv al polițiștilor sa ajunga la una dintre cele mai vulnerabile categorii de partipanți la trafic, reprezentata de cei PE DOUA ROȚI, fie ei bicicliști, motocicliști sau cei care utilizeaza trotinete electrice. In perioada vacanței…

- Un tanar de 18 ani a provocat un accident grav in Gorj, in urma caruia doua persoane au murit si alte trei au fost ranite. Soferul, care era beat, s-a ales cu dosar penal pentru comiterea infractiunilor de ucidere din culpa si vatamare corporala din culpa. Din primele informatii a reiesit ca soferul…

- La data de 9 martie a.c., polițiștii din cadrul Biroului Rutier au depistat, pe raza municipiului Targoviște, doi barbați in Post-ul DAMBOVIȚA: Mai mulți șoferi au urcat la volan dupa cele “44 de pahare” apare prima data in Gazeta Dambovitei .

- Un taximetrist din Capitala a urcat beat la volan si a ajuns cu masina intr-un copac. Soferul a incercat sa fuga de un echipaj al Inspectoratului National de Securitate Publica, dar s-a oprit cu masina intr-un copac.