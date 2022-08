Argeș. Beat, a intrat cu mașina într-un stâlp și s-a răsturnat Update. In aceasta dimineața, in jurul orei 05.30, polițiștii din cadrul Poliției Orașului Costești au fost sesizați cu privire la faptul ca, pe raza localitații Raca, a avut loc un eveniment rutier in care un autoturism a parasit partea carosabila, a izbit un stalp de electricitate și s-a rasturnat. Din verificarile preliminare efectuate de polițiștii din cadrul Biroului Rutier Costești s-a stabilit ca, un barbat de 25 de ani, din Izvoru, care conducea un autoturism pe DC 437, pe raza localitații Raca, a pierdut controlul asupra direcției de deplasare, a parasit partea carosabila, intrand in… Citeste articolul mai departe pe universulargesean.ro…

Sursa articol si foto: universulargesean.ro

