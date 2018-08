Argentina: Cristina Kirchner se apără într-un răsunător scandal de corupţie Fosta presedinta a Argentinei, Cristina Kirchner, s-a aparat vineri in asa-numitul dosar ''Caiete ale coruptiei'', asigurand ca acuzatiile impotriva sa sunt legate de ''interese economice concentrate si hegemonice foarte puternice'' pe care ea le amenintase in timpul presedintiei sale, informeaza AFP. "Nimeni nu m-a platit vreodata pentru ca eu sa semnez un decret sau altul si nici pentru a obtine mijloace de la guvernul meu", a explicat fosta presedinta pe contul sau Twitter, ca raspuns la acuzatiile aduse de suspecti care au decis sa colaboreze cu justitia. Mai… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

