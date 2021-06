Stiri pe aceeasi tema

- Politia din Nicaragua a arestat duminica patru lideri cunoscuti ai disidentei sandiniste, printre care Dora Maria Tellez, una din cele mai critice voci la adresa guvernului presedintelui Daniel Ortega, informeaza AFP preluat de agerpres. Dora Maria Tellez si Ana Margarita Vigil Guardian, ambele lidere…

- Fosta lidera birmana Aung San Suu Kyi, inlaturata de la putere și arestata in urma loviturii de stat care a readus dictatura militara in Myanmar, a fost inculpata pentru corupție, transmit agențiile internaționale de presa care citeaza publicația oficiala The Global New Light of Myanmar. Suu Kyi este…

- Alianta pentru Unirea Romanilor solicita Guvernului sa reconsidere actiunea de vaccinare a copiilor cu varste intre 12 si 15 ani, despre care spune ca este "nejustificata". "AUR considera nejustificata urgenta cu care Guvernul Romaniei a hotarat demararea campaniei de vaccinare in randul copiilor, la…

- Fosta conducatoare a Guvernului din Myanmar, Aung San Suu Kyi, este sanatoasa si va fi prezenta in curand in fata justitiei, a declarat seful juntei militara la putere dupa lovitura de stat de la 1 februarie, noteaza AFP. „Aung San Suu Kyi este bine, sanatoasa. Este acasa si va fi prezenta in fata unui…

- Premierul Florin Citu a confirmat, luni, ca a avut o intalnire cu primarul din Cluj Napoca, Emil Boc, in contextul pregatirilor din partid pentru congres, dar nu a dorit sa dea detalii despre subiectele discutate, subliniid ca are discutii dese cu fostul sef al Guvernului.

- A doua incercare de formare a unui guvern in Bulgaria dupa alegerile legislative din 4 aprilie a esuat miercuri, dupa ce partidul 'Exista un Astfel de Popor' (ITN), a doua formatiune politica din parlamentul de la Sofia, a returnat mandatul primit de de la presedintele Rumen Radev, transmit BTA si…

- Ministrul Educației, Sorin Cimpeanu, vrea teste de saliva in școli, cel puțin pentru o anumita categorie de elevi și profesori. Pana acum, testarea in școli a fost inexistenta, spune ministrul. Sorin Cimpeanu a fost intrebat, joi seara, la Digi24, despre testele de saliva folosite in Italia…