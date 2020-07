Are Trump un plan anti-Covid?

Stiri pe aceeasi tema

- Președintele SUA a purtat o masca in public pentru prima data in timpul unei vizite la un spital militar, dupa o scurta plimbare cu elicopterul de la Casa Alba, sambata seara, scrie The Guardian. Decizia președintelui de a purta o masca a aparut in condițiile in care infectprile au crescut la niveluri…

- Președintele american Donald Trump susține ca daca nu ar fi existat zidul sau, Statele Unite ale Americii ar fi "inundate" de cazuri de COVID-19, scrie The Guardian. Declarația vine la cateva ore dupa ce omologul sau mexican i-a mulțumit ca a evitat acest subiect sensibil in timpul unui summit de saptamana…

- Președintele american Donald Trump a declarat ca „SUA este intr-o situație buna”, privind criza de coronavirus, in ciuda faptului ca bilanțul imbolnavirilor a atins 3 milioane de cazuri, doar intr-o singura zi inregistrandu-se 60.000, scrie The Guardian. De asemenea, liderul de la Casa Alba a recunoscut…

- Presedintele american Donald Trump a estimat vineri ca Statele Unite ''au depasit in mare masura'' criza provocata de pandemia COVID-19, afirmatie pe care si-a argumentat-o prin revenirea in scadere a ratei somajului dupa o crestere semnificativa a acesteia, desi noul coronavirus…

- Presedintele SUA, Donald Trump, a declarat miercuri ca va inceta in curand sa mai ia hidroxiclorochina ca masura preventiva impotriva coronavirusului, punand capat unui regim medicamentos controversat care a fost criticat amplu de experti in sanatate publica, relateaza DPA."Cred ca regimul…

- Presedintele american Donald Trump a confirmat ca celula de criza pentru raspunsul la coronavirus condusa de Mike Pence va fi dizolvata in cateva saptamani, fiind convins ca grupul de lucru a facut „o treaba minunata”.Citește și: VERDICT POLITIC cu Dana Budeanu, episodul 49: vine FOAMEA!…

- Presedintele american, Donald Trump, a estimat duminica seara ca un vaccin impotriva Covid-19 va fi disponibil pana la sfarsitul anului 2020, transmite Agerpres."Cred ca vom avea un vaccin pana la sfarsitul acestui an", a declarat Trump in cursul unei emisiuni speciale pe canalul Fox News, realizata…

- Presedintele american Donald Trump a pledat luni pentru redeschiderea unor scoli inainte de vacanta de vara, dar a subliniat ca decizia in acest sens le va reveni guvernatorilor de state, informeaza marti AFP, conform agerpres.ro. "Cred ca vom vedea numeroase scoli redeschise chiar si pentru o perioada…