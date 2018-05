Stiri pe aceeasi tema

- MAGIE MUZICALA O seara deosebit de frumoasa, cu o soprana incredibila, Ianna Novac si trupa pop-opera Distinto, a fost oferita in cadrul „Zilelor Culturale ale Barladului” celor care iubesc muzica. Barladenii prezenti la Teatrul „V.I.Popa” sambata seara au avut parte de un spectacol deosebit: trupa…

- Inna a ajuns la spital dupa ce scena pe care canta s-a prabusit. Cantareata a facut publica o imagine in care apare cu picioarele bandajate si si-a asigurat fanii ca se simte bine si isi va continua turneul pe care il sustine in Turcia.Totul s-a petrecut, sambata seara, in timp ce Inna sustinea…

- A doua semifinala a concursului este in direct joi, 10 mai, de la ora 22.00, la TVR 1, TVR HD, TVRi și online pe TVR+ • Fanii (cu excepția celor care locuiesc in Romania) vor putea vota Goodbye de pana la 20 de ori de pe același numar de telefon, sau prin aplicatia de pe siteul oficial al concursului…

- Scena de o violenta iesita din comun a avut loc in Timisoara, intr-o cladire parasita de pe strada Maresal Constantin Prezan, in miezul zilei de vineri, 4 mai, in jurul orei 14.00, iar victima a murit noaptea trecuta. Pe fondul consumului de alcool, persoana fara locuinta a fost batuta cu pumnii si…

- Grupul dance t-Short s-a reunit dupa 18 ani. Acum oameni in toata firea, Cosmin Murea, Eric Stoica și Carmen Ionescu se vor scutura de adevarata lor varsta de dragul publicului nostalgic, fiindca se gandesc serios sa urce iar pe scena, pentru a canta “Noapte de vis”. Cei trei cantareți, care au batut…

- In urmatoarele zile, Romania va trebui sa-si prezinte foarte explicit, fara nici o umbra de indoiala posibila, pozitia asupra ceea ce, incepand de pe 12 mai, ar putea sa fie nu numai cel mai sensibil dosar de politica internationala, ci si, in functie de decizia lui Donald Trump, un punct major de dezechilibru…

- In 22 aprilie, Ateneul Roman a fost din nou neincapator, cu ocazia celei de-a sasea editii a Hope Concert, evenimentul organizat de Hope and Homes for Children in sprijinul copiilor vulnerabili din programele desfasurate in Romania.

- Trupa suedeza ABBA va sustine un nou concert, insa pe scena nu vor iesi membrii trupei, ci copiile digitale, avatarurile lor, cum sunt numite imaginile virtuale ale interpretilor, informeaza Agentia TT, citand declaratia membrului trupei Bjorn Ulvaeus. „Lucram in momentul ...