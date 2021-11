Arderile din jurul Capitalei continuă. Avertismentul specialiștilor privind poluarea Nu este o noutate faptul ca bucurestenii, dar si oamenii din jurul Capitalei respira aer toxic. In ciuda „amenințarilor” facute de ministrii mediului celor care ard ilegal deseuri, astfel de activitati continua. Peste 360 de kilograme de cabluri au confiscate de Garda de Mediu, dupa ce comisarii au prins in flagrant mai multe persoane care le ardeau in localitatea Sintesti din Ilfov. O amenda de 10.000 de lei a fost data. La Iași, senzorii de masurare a calitatii aerului au aratat valori de pana la 10 ori mai mari decat limita europeana. Vineri a fost raportata una dintre cele mai poluate seri… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

