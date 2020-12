Arbitrul francez Benoit Bastien a eliminat CFR Cluj din Europa League CFR Cluj avea nevoie de victorie in disputa cu Young Boys Berna pentru a se califica in primavara europeana. Din pacate, meciul a fost distrus de arbitrul central care a greșit flagrant cand a acordat penaltiul cu care elvețienii au caștigat. Meciul a decurs in nota obișnuita a unei dispute in care echipa gazda avea la dispoziție și egalul pentru a merge mai departe, iar oaspeții (CFR Cluj) aveau nevoie de victorie. Nu s-a riscat nimic in prima repriza, iar meciul s-a aprins in a doua jumatate a reprizei secunde. Elvețienii au inceput sa se apere tot mai mult și sa traga de timp, semn ca era doar… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- CFR Cluj are nevoie de o victorie, joi seara, în ultima etapa din grupele Europa League, pentru a se califica în primavara europeana. Echipa pregatita de Edward Iordanescu va juca pe terenul lui Young Boys Berna, de la ora 19:55, iar partida va fi transmisa LiveText pe HotNews.ro și în…

- CHIȘINAU, 9 dec – Sputnik. CFR Cluj și-a mai revenit dupa infrangerile consecutive, doar ca formatia ardeleana inca n-a depasit criza. Dupa 0-0, acasa, cu TSKA Sofia, cu interimarul Valeriu Bordeanu pe banca, dar si o victorie in campionat, 2-0 la Iasi, in meciul de debut al lui Edi Iordanescu, astazi…

- CFR Cluj va juca joi, de la 19:55, pe terenul lui Young Boys Berna, in ultima etapa din grupele Europa League. Partida va fi liveTEXT, video și foto pe GSP.ro și in direct pe Look Plus, Digi Sport și TV Telekom Sport. Clujenii au nevoie de victorie pentru a se califica in primavara europeana, iar Edi…

- Astazi, de la ora 22:00 are loc la Cluj partida din runda a IV-a a Ligii Europa (grupa A) dintre CFR Cluj si AS Roma. Clujenii au pierdut precedenta partida disputata pe „Stadion Olimpico" din Cetatea Eterna cu 0-5. Ambele echipe au probleme de lot, cu predilectie in aparare din cauza accidentarilor…

- AS ROMA - CFR CLUJ LIVE VIDEO ONLINE STREAMING DIGI SPORT. Campionii Romaniei merge pe Olimpico din postura de lideri ai grupei A, dupa victoria cu CSKA Sofia (2-0) și remiza cu Young Boys (1-1). AS Roma a avut un parcurs asemanator, insa cu trei puncte obținute contra elvețienilor (2-1) și o remiza…

- Meciul CFR Cluj – Young Boys Berna, contand pentru etapa a doua a grupei A a Ligii Europa, a inceput, joi seara, pe stadionul Dr. Constantin Radulescu, potrivit Agerpres.Cele doua echipe evolueaza in urmatoarele formule: CFR Cluj: Balgradean – Susic, Vinicius, Burca, Camora –Hoban,…

- CSKA Sofia - CFR Cluj LIVE VIDEO ONLINE STREAMING. Campioana Romaniei, CFR Cluj, incepe joi al doilea sezon consecutiv in grupele Ligii Europa, iar prima confruntare este cu TSKA Sofia, in deplasare, de la ora 19.55. CSKA Sofia - CFR Cluj LIVE VIDEO ONLINE STREAMING Echipe probabile:…

- ​Aventura europeana a CFR-ului începe la Sofia, acolo unde campioana României se dueleaza cu ȚSKA. Vor fi spectatori, lucru care îl nemulțumește pe Dan Petrescu. Meciul va fi LiveText pe HotNews.ro și în direct pe Digisport 1, Telekom Sport 1 și Look Plus de la ora 19:55. De…