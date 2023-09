Stiri pe aceeasi tema

- Guvernul britanic a dezvaluit luni ca Rusia a lansat pe 24 august mai multe rachete asupra unei nave civile de marfa in Marea Neagra, care au fost interceptate cu succes de fortele ucrainene, transmite EFE, potrivit Agerpres.

- Rusia a crescut masiv producția de rachete Kalibr și X-101, a declarat Vadim Skibitki, șef adjunct al Direcției Principale de Informații (GUR) din Ministerului Apararii de la Kiev, intr-un interviu pentru RBC-Ucraina.Skibitki a precizat ca industria rusa de armament a crescut de 3-4 ori numarul de…

- In noaptea de miercuri spre joi, 14 iunie, rușii au bombardat Odessa cu patru rachete Kalibr, dintre care doua au fost doborate de forțele de aparare aeriana. Exploziile au ucis trei persoane și au ranit 13. “Ca urmare a luptei aeriene, exploziile au avariat un centru de afaceri, o instituție de invațamant,…

- Rachete rusesti au lovit cladiri civile in portul ucrainean Odesa de la Marea Neagra si in regiunea Donetk (est) in cursul noptii de marti spre miercuri, ucigand cel putin sase persoane, a informat armata ucraineana si oficiali locali.