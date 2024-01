C-așa-i e in tenis! Fosta mare jucatoare de tenis Arantxa Sanchez Vicario a primit o condamnare de doi ani de inchisoare. Fața de Boris Becker, legendarul jucator ce a fost chiar la zdub pentru același infracțiuni, pedeapsa aplicata spanioloaicei de o instanța din Barcelona, a fost una cu suspendare. In schimb, Josep Santacana, soțul fostei sportive a primit o condamnare cu executare (acesta avand antecedente de același gen la care s-a adaugat sechestrul unor bunuri). Arantxa Sanchez, acum in varsta de 52 de ani, s-ar fi folosit de activele firmei pe care o deținea la comun cu soțul sau, fonduri…