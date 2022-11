Șeful Departamentului pentru Situații de Urgența (DSU), Raed Arafat, spune ca autoritațile nu au emis mesaje Ro-Alert in legatura cu seismul care s-a produs joi dimineața in zona Vrancea. Arafat a precizat, la Digi 24, ca unele persoane au primit mesaje de avertisment din aplicațiile telefoanelor mobile, relateaza Agerpres . ”Nu s-au primit apeluri la 112 si nici nu s-au inregistrat efecte. (…) Noi nu am dat mesaje Ro-Alert. Cand se dau mesaje, scrie clar cine trimite si ca este Ro-Alert. Nu s-au dat mesaje, dar am inteles ca la unele telefoane cu Android exista aplicatii care pot sa spuna ca…