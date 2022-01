Seful Departamentului pentru Situatii de Urgenta, Raed Arafat, a declarat joi ca la acest moment nu se pune problema ridicarii masurilor de limitare a raspandirii COVID-19, mentionand ca in continuare se impune foarte mare precautie si atentie, in conditiile in care nu s-a ajuns la “varful” infectarilor si nu se cunoaste impactul. “Putem vorbi (n.r. – despre o ridicare a restrictiilor), dar nu la acest moment. La acest moment, ramanem foarte precauti, ramanem foarte atenti, monitorizam inca, nu credem ca am ajuns la varf, sa stim care este impactul. La acest moment, nu”, a afirmat Arafat, la o…