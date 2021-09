Stiri pe aceeasi tema

- Certificatul COVID ar putea sa devina obligatoriu la locul de munca și in Romania: „nimeni nu poate sa vina sa spuna niciodata” Certificatul COVID ar putea sa devina obligatoriu la locul de munca și in Romania: „nimeni nu poate sa vina sa spuna niciodata” Secretarul de stat Raed Arafat a fost intrebat…

- Secretarul de stat in MAI Raed Arafat a afirma ca un participant la o petrecere dintr-un restaurant poate anunta autoritatile, daca observa ca oamenii sunt lasati sa intre in unitatea respectiva fara a fi verificati in conformitate cu regulile impuse pentru stoparea pandemiei. “Personalul tau trebuie…

- CNSU a aprobat miercuri o hotarare care prevede ca accesul la nunți, spectacole și in restaurante, dupa ce rata de infectare dintr-o localitate trece de 3, se va face doar in baza certificatul verde Covid. O aplicație realizata de Serviciul de Telecomunicații Speciale (STS) va verifica de acum codul…

- Numarul cazurilor de COVID-19 cresc in Romania. Zeci de localitați au depașit pragul critic al infectarilor de 6 la mia de locuitori, astfel autoritațile au reintrodus o parte din restricțiile care au fost impuse pe perioada pandemiei. In ultimele zile au fost inregistrate 2.500 de cazuri noi de coronavirus,…

- Cei cinci mii de lucratori care sunt așteptați la culesul viilor in Italia cu vor avea nevoie de un permis verde. Cooperativele, care recruteaza lucratori in principal din Romania, Moldova și Polonia anunța ca nu este nevoie de controale medicale, potrivit știridiaspora.ro. Pentru recoltarea strugurilor…

- Secretarul de stat Raed Arafat, șeful Departamentului pentru Situații de Urgența, a declarat ca sunt in discuție diverse masuri, inclusiv folosirea certificatului european de vaccinare aici, in țara. In alte state, certificatul verde, care atesta vaccinarea, testarea negativa sau trecerea prin boala…

- Autoritațile elene au dat informații despre reținerea afaceristului, condamnat in țara la 5 ani și jumatate de inchisoare, și confirma ca acesta va fi extradat in Romania. Dragoș Savulescu a fost prins luni, 9 august, in insula greaca Mykonos. Și nu oriunde: in așa zisa zona a morilor, una urmarita…

- Arafat, "ingrijorat ca romanii nu mai poarta masca in transportul in comun" Raed Arafat / Foto: Arhiva Secretarul de stat Raed Arfat a declarat, aseara, ca numarul cazurilor de coronavirus este în crestere în Europa, în timp ce în România masurile sunt relaxate…