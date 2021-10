Stiri pe aceeasi tema

- Seful Departamentului pentru Situatii de Urgenta, secretarul de stat in MAI Raed Arafat, a anuntat vineri ca 20 de medici si asistenti medicali din Republica Moldova vor veni sa ajute personalul medical de la Spitalul de la Letcani. ‘Am primit, prin Ministerul de Externe si catre Ministerul Sanatatii…

- Republica Moldova va trimite in Romania 20 de cadre medicale care vor lucra la spitalul mobil de la Lețcani, a anunțat, vineri, șeful Departamentului pentru Situații de Urgența (DSU), Raed Arafat, intr-o conferința de presa. Totodata, țara noastra va primi in continuare de la alte state ajutoare constand…

- „Organizatia Mondiala a Sanatatii ne-a comunicat ca urmeaza sa aduca in Romania 200 concentratoare de oxigen, de opt litri capacitate, urmeaza sa stabilim capacitatea modalitatea de transport impreuna cu reprezentantii Organizatiei Mondiale a Sanatatii, sa vedem cum vom rezolva, daca vom merge noi sau…

- Lansat la 1 iulie cu rolul de facilita calatoriile in interiorul Uniunii Europene in plina pandemie pentru a ajuta turismul, certificatul digital Covid au inceput sa fie folosit de tot mai multe state europene in plan intern. CNSU a decis joi ca documentul va fi implementat și in Romania pentru accesul…

- Tedros Adhanom Ghebreyesus, directorul general al Organizatiei Mondiale a Sanatatii, a declarat ca doza suplimentara de vaccin anti-Covid ar trebui amanata ca prioritate si ar trebui oferita pentru cresterea ratelor de imunizare in tarile unde doar 1 -2% din populatie a fost vaccinata. El a afirmat…

- Fortele americane au tras focuri de arma în aer luni pe aeroportul din Kabul, unde numerosi afgani au invadat pista, încercând sa fuga din tara lor dupa ce talibanii au preluat puterea, relateaza AFP si Reuters. ''Multimea a scapat de sub control'', a declarat…

- Alte 184 cazuri noi de infectare cu COVID-19 au fost confirmate astazi in Republica Moldova. Din numarul total de cazuri, 26 sunt de import: 5-Spania, 4-Italia, 3- Marea Britanie, 3-Turcia, 2-Romania, 2-Rusia, 2-Ucraina, 1-Belgia, 1-Danemarca, 1-Franța, 1-Germania, 1-Irlanda. Numarul total de teste…

