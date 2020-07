PNL si-a schimbat candidatul pentru Primaria Arad, in urma unei decizii luate vineri in cadrul Biroului Permanent Municipal, unde chiar candidatul initial, Sergiu Bilcea, l-a propus pe Calin Bibart, primarul interimar al orasului. Anuntul a fost facut de PNL Arad vineri seara, prin intermediul unui comunicat de presa, dupa ce in ultima perioada au aparut speculatii in spatiul public ca Bibart insista in partid sa candideze, in conditiile in care ar sta mult mai bine in sondaje. Intr-un comunicat de presa transmis de organizatia judeteana a partidului, Sergiu Bilcea, care este presedintele filialei…