- Inainte de a deveni cel mai bogat club de fotbal din lume, Newcastle United se lupta pentru a evita retrogradarea din Premier League. In sezonul precedent, insa, „minerii” au schimbat liniile, reușind calificarea in grupele UEFA Champions League. Meritul aparține arabilor care au investit masiv in club.…

- Imediat ce a anunțat ca va lasa Barcelona la vara, Xavi a fost ofertat din Arabia Saudita, care este mai hotarata ca oricand sa-și faca un nume in fotbal atragand superstarurile Europei. In plus, scrie Sport, din Catalunia, urmare a anilor petrecuți la Al-Sadd, in Qatar, Xavi are și azi ușile deschise…

- Steven Gerrard este pe punctul de a-si prelungi contractul de antrenor principal la clubul Al-Ettifaq din Arabia Saudita, potrivit BBC Sport.Potrivit unor surse din Arabia Saudita, clubul se pregateste sa anunte ca tehnicianul in varsta de 43 de ani a acceptat o prelungire a contractului pe doi ani,…

- Campionatul Național de Box al Moldovei a inceput oficial la Universitatea de Stat de Educație Fizica și Sport, adunind cei mai talentați boxeri ai țarii. Evenimentul, desfașurat intre 11 și 14 ianuarie, este mai mult decit o competiție naționala; este un pas decisiv spre Turneul Mondial de Calificare…

- Jucatorul sirb Novak Djokovic, ajuns la 36 de ani, nu are nici cea mai mica intentie sa se retraga si se vede jucind pina la 40 de ani sau mai mult, a declarat tenismanul, marti, inaintea unui meci demonstrativ pe care l-a disputat in Arabia Saudita, informeaza AFP. "Sper sa-mi pot duce cariera inainte…

- ​Cluburile din Arabia Saudita au investit sume uriașe in transferuri in vara trecuta, iar șefii fotbalului saudit au alcatuit o lista de 10 jucatori pe care vor incerca sa ii atraga in campionatul intern.

- Dupa ce „Național” a scris ca Arabia Saudita are in plan sa cumpere franciza Champions League (și sa schimbe complet fața competiției), Riadul face un nou pas in incercarea de a acapara fotbalul. Un superturneu va fi organizat de prințul Mohammed bin Salman, la Riad, acolo unde se vor intalni, probabil…

- Peste 100 de pugiliști de la 51 de cluburi au urcat in ring la Campionatul Național de box pentru tineret. Competiția s-a desfașurat in perioada 27 noiembrie – 1 decembrie la Sala de Sport din incinta Colegiului Național Pedagogic „Ștefan cel Mare" din Bacau.