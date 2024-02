Stiri pe aceeasi tema

- Mijlocașul croat Ivan Rakitic a parasit Sevilla, dupa o a doua perioada petrecuta la club, in vederea transferului sau la Al-Shabab din Arabia Saudita, a anunțat marți echipa din LaLiga. Contractul jucatorului urma sa expire la finalul campaniei."Am ajuns la un acord cu Al-Shabab Club, din Saudi…

- Anamaria Prodan (51 de ani) s-a prezentat astazi la procesul pe care Corina Caciuc, actuala partenera a lui Laurențiu Reghecampf, i l-a intentat pentru denigrarea imaginii. Cu aceasta ocazie, impresara a lansat un nou atac la adresa antrenorului, pe care il acuza ca e vinovat de intreg scandalul iscat. …

- Alexandru Tudorie, 27 de ani, urmeaza sa-și oficializeze in aceste zile rezilierea contractului cu saudiții de la Al-Adalah (Arabia Saudita), a fost propus de diverși intermediari lui Dinamo, care cauta, asiduu, cel puțin un atacant. GSP are 4 reporteri in Antalya: Eduard Apostol, Remus Dinu, Cristian…

- Jordan Henderson, 33 de ani, incearca sa paraseasca inca din aceasta luna Arabia Saudita, deși are contract pe 3 sezoane cu Al-Ettifaq. Mijlocașul englez nu s-a adaptat, ar putea ramane și fara antrenorul Steven Gerrard, amenințat cu demiterea. Insa ar pierde 8 milioane de euro numai din taxe. Jordan…

- Universitatea Cluj a anunțat in ultima zi a anului 2023 transferul mijlocașului ofensiv brazilian Roger Junior. E al doilea transfer, dupa fundașul central brazilian Thalisson Kelven (27 de ani). Plecat in vara de la UTA, Roger Junio Rodrigues Ferreira revine in Superliga. El a jucat in prima parte…

- Jucatorul sarb Novak Djokovic, ajuns la 36 de ani, nu are nici cea mai mica intentie sa se retraga si se vede jucand pana la 40 de ani sau mai mult, a declarat tenismanul, marti, inaintea unui meci demonstrativ pe care l-a disputat in Arabia Saudita, informeaza AFP."Sper sa-mi pot duce cariera inainte…

- ​Cluburile din Arabia Saudita au investit sume uriașe in transferuri in vara trecuta, iar șefii fotbalului saudit au alcatuit o lista de 10 jucatori pe care vor incerca sa ii atraga in campionatul intern.

- Nucleara in fotbal, pe final de 2024. Arabia Saudita intenționeaza sa cumpere franciza Ligii Campionilor și sa desființeze competiția! Microbiștii nu vor ramane, insa, fara placerea de a urmari dueluri de foc, caci șeicii de la Riad au in plan inființarea unei SuperLigi la nivel mondial! Cand ai miliarde…