Stiri pe aceeasi tema

- Preturile petrolului au crescut miercuri cu peste 1 dolar pe baril, in timp ce investitorii si-au concentrat atentia asupra viitoarei reuniuni privind politica de productie a OPEC+ si au privit dincolo de o crestere a stocurilor de titei, benzina si distilate din SUA, transmite Reuters, informeaza News.ro.Contractele…

- Contractele futures pentru titeiul Brent au crescut cu 1,88 dolari, sau cu 2,4%, la 81,86 dolari pe baril. Pretul titeiului american West Texas Intermediate (WTI) a castigat 1,84 dolari, sau 2,5%, pana la 76,70 dolari pe baril. OPEC+, care reuneste Organizatia Tarilor Exportatoare de Petrol (OPEC) si…

- Vineri, contractele futures pentru petrolul Brent aproape au stagnat, la 84,14 dolari pe baril. Contractele futures pentru titeiul U.S. West Texas Intermediate fost in jurul valorii de 82,35 dolari pe baril. Pe ansamblul saptamanii, pretul petrolului Brent a scazut cu aproximativ 11,7%, iar cel al petrolului…

- Preturile petrolului au urcat la cele mai inalte nivele al anului in aceasta saptamana, continuand o crestere care i-a determinat pe unii analisti sa anticipeze ca preturile titeiului ar putea atinge 100 de dolari pe baril inainte de sfarsitul acestui an, transmite CNBC.Contractele futures…

- Contractele futures pentru titeiul Brent, de referinta la nivel international au fost tranzactionate vineri, la Londra, in declin cu 0,3% in scadere la 93,46 dolari pe baril, in timp ce contractele futures din SUA West Texas Intermediate au fost putin modificate, la 90,09 dolari. Atat contractul Brent,…

- Preturile petrolului au crescut marti cu aproximativ 2%, pana la maximele ultimelor 10 luni, din cauza perspectivelor mai dificile de aprovizionare. Vladimir Putin, impreuna cu șeicii din Arabia Saudita au pus la cale un plan de scadere a producției, tocmai pentru a crește prețurile la nivel mondial,…

- Preturile petrolului au crescut vineri cu aproximativ 1%, pana la maximul ultimelor noua luni, din cauza cresterii contractelor futures pentru motorina in SUA si a ingrijorarilor legate de aprovizionarea cu petrol, dupa ce Arabia Saudita si Rusia au extins reducerile voluntare ale productiei in aceasta…

- Contractele futures pentru petrolul Brent au crescut cu 76 de centi, sau cu 0,9%, pana la 90,68 dolari pe baril. Cotatia titeiului american West Texas Intermediate (WTI) a crescut cu 67 de centi, sau cu 0,8%, la 87,54 dolari pe baril. Ambele benchmarkuri pentru titei au ramas supracumparate din punct…