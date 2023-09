Arabia Saudită şi-a extins marţi reducerea voluntară a producţiei de ţiţei de 1 milion de barili pe zi, până la sfârşitul anului Reducerea va aduce productia de titei saudita aproape de 9 milioane de barili pe zi in octombrie, noiembrie si decembrie si va fi revizuita lunar. Riadul a aplicat pentru prima data reducerea de 1 milion de baril pe zi in iulie si de atunci a extins-o lunar. Reducerea se adauga altor scaderi voluntare, de 1,66 milioane de barili pe zi, a productiei de titei, pe care unii membri ai OPEC le-au instituit pana la sfarsitul anului 2024. Un alt producator major de petrol, Rusia, care conduce contingentul care se alatura natiunilor OPEC in coalitia OPEC+, s-a angajat, de asemenea, sa reduca voluntar… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

