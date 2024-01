Stiri pe aceeasi tema

- Arabia Saudita, Qatarul, Kuweitul si Emiratele Arabe Unite EAU au condamnat joi declaratiile facute de doi ministri israelieni care le au cerut palestinienilor sa paraseasca Fasia Gaza, relateaza AFP. Arabia Saudita, Qatarul, Kuweitul si Emiratele Arabe Unite EAU au condamnat joi declaratiile facute…

- Qatarul a anuntat ca pana la finalul zilei vor mai fi eliberati 13 ostatici israelieni si alti sapte straini tinuti in Fasia Gaza de miscarea palestiniana Hamas, precum si 39 de detinuti palestinieni din inchisorile israeliene.

- Primii dintre ostaticii rapiti de Hamas de pe teritoriul israelian si dusi in Gaza au fost pusi in libertate vineri, 24 noiembrie, in baza acordului negociat cu medierea mai ales a emiratului Qatar, la cateva ore dupa intrarea in vigoare a unui armistitiu intre Israel si miscarea islamista palestiniana,…

- Armata israeliana avanseaza in Fasia Gaza, unde un nou atac a facut zeci de morti sambata seara intr-o tabara de refugiati, potrivit Hamas, in ciuda apelurilor la incetarea focului si a disperarii civililor palestinieni dupa 30 de zile de razboi, informeaza AFP, conform news.ro.Ministrul iordanian…

- Președintele francez Emmanuel Macron a declarat ca, daca Israelul va accepta o operațiune terestra pe scara larga in Gaza, ar fi o “greșeala”. “Daca este vorba de o invazie masiva care pune in pericol viețile civililor, cred ca este o greșeala … și pentru Israel, pentru ca este puțin probabil sa protejeze…

- Israelul a acceptat, la cererea Statelor Unite, sa-si amane asaltul terestru in Fasia Gaza, declara oficiali americani si israelieni, dezvaluie The Wall Street Journal (WSJ). Statele Unite au cerut un termen pentru a desfasura 12 sisteme de aparare antiaeriana in Orientul Mijlociu, cu scopul de a proteja…

- Emiratele Arabe Unite (EAU) au promis marti un ajutor de 20 milioane de dolari palestinienilor in contextul 'conditiilor umanitare dificile' prin care trec acestia, a informat agentia oficiala WAM, transmite dpa.Presedintele Emiratelor, Mohammed bin Zayed, a ordonat ca un 'ajutor urgent' sa le fie…

- Presedintele turc, Recep Tayyip Erdogan, le-a cerut luni palestinienilor „sa inceteze sa-i hartuiasca” pe israelieni in timp ce luptele devasteaza Gaza, relateaza AFP, potrivit Agerpres.