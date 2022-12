Arabia Saudită a raportat primul excedent bugetar din aproape 10 ani, datorită creşterii veniturilor sale din petrol Excedentul din 2022 a ajuns la 102 miliarde de riali (27 miliarde de dolari), reprezentand 2,6% din produsul intern brut saudit, potrivit Ministerului de Finante al regatului, care a publicat estimari preliminare. Veniturile totale pentru acest an au fost estimate la 1.234 miliarde de riali, in timp ce cheltuielile s-au ridicat la 1.132 miliarde de riali. Guvernul tarii bogate in hidrocarburi a aprobat un buget de 1.114 miliarde de riali pentru 2023 si se asteapta sa inregistreze in continuare un excedent de 16 miliarde de riali. Aceasta este o reducere semnificativa fata de excedentul din acest… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Anuntul vine dupa ce grupul G7 de economii avansate a convenit in septembrie sa impuna o limita pentru titeiul rusesc transportat pe mare si, prin urmare, sa limiteze veniturile pe care Kremlinul le obtine din vanzari. Cu toate acestea, detaliile despre cum ar functiona plafonul in practica au fost…

- De cand a inceput invazia din Ucraina, Rusia a cheltuit, in cele 9 luni care au trecut de la inceputul razboiului, aproximativ 82 miliarde de dolari. Potrivit Forbes , aceasta cifra reflecta sumele utilizate pentru susținerea razboiului, dar nu cuprinde și cheltuielile stabile pentru aparare sau pierderile…

- ”EstImarea include costurile directe necesare pentru sprijinirea operatiunilor militare, dar nu include cheltuielile constante pentru aparare sau pierderile legate de economie”, potrivit Forbes. ”In 2021, toate veniturile bugetare ale Rusiei s-au ridicat la 340 de miliarde de dolari”, relateaza Forbes.…

- Declaratia pentru autoritatile de reglementare, emisa duminica, nu dezvaluie termenii financiari ai acordului cu Trump Organisation, care administreaza hoteluri, terenuri de golf si alte proprietati imobiliare din intreaga lume. Proiectul Aida, o societate mixta cu Oman Tourism Development Company,…

- Adrian Caciu a afirmat ca maine se va aproba rectificarea bugetara, care este din nou pozitiva, avand in vedere datele de la Comisia Nationala de Prognoza, referitoare la prognoza de toamna, iar crestere economica prognozata de 4,6% in acest an. ”Ca element foarte important al aceste rectificari este…

- Compania a raportat o pierdere pe actiune de 61 de centi, peste cea de 22 de centi asteptata de analisti, potrivit datelor firmei Refinitiv. Veniturile de 8,34 miliarde dolari sunt peste asteptarile analistilor, de8,12 miliarde de dolari Uber a raportat o pierdere neta de 1,2 miliarde de dolari pentru…

- Ministerul rus de Finante a anuntat ca Guvernul rus a aprobat preluarea fondurilor din fondul suveran ”pentru a finanta cheltuielile bugetare” si ”a asigura echilibrul bugetar”. De asemenea, fondurile vor fi utilizate in principal pentru ”achitarea datoriei publice si pentru acordarea de imprumuturi…

- Rusia intentioneaza sa cheltuie anul acesta 3.190 miliarde de ruble (54,62 miliarde de dolari) din Fondul sau suveran national (NWF) pentru a acoperi deficitul bugetar, conform unui proiect de buget publicat miercuri pe site-ul Ministerului de Finante, transmite Reuters. Fii la curent cu cele…