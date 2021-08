Stiri pe aceeasi tema

- O avarie a fost semnalata in Susenii Bargaului și in Maieru, astazi, 19 august 2021, anunța Aquabis. Localnicii vor ramane fara apa potabila pentru cateva ore. Astazi, 19 august 2021, intre orele 09:30 – 13:00, se va sista TOTAL furnizarea apei potabile in localitatea Susenii Bargaului, pe strada Calea…

- Au fost semnalate avarii astazi, 18 august 2021, pe doua strazi din Bistrița, anunța Aquabis. Astazi, 18 august 2021, intre orele 09:30 – 15:00, se va sista TOTAL furnizarea apei potabile in municipiul Bistrița. Vor fi afectate strazile Aleea Plaieșului și – parțial – strada Tudor Vladimirescu. In acest…

- O avarie a fost semnalata astazi, 10 augst 2021, in Lunca Ilvei, anunța Aquabis. Cat timp vor fi afectați locuitorii: Astazi, 10 august 2021, intre orele 08:30 – 14:00, se va sista TOTAL furnizarea apei potabile in localitatea Lunca Ilvei, pe strada Gara Mica. In acest interval orar se vor executa…

- O avarie a fost semnalata astazi, 28 iunie 2021, pe o strada din Beclean. Pe alte doua strazi din Bistrița locuitorii raman fara apa potabila pentru cateva ore – anunța Aquabis. Astazi, 28 iunie 2021, de la ora 13:00 pana la ora 15:00, se va sista PARȚIAL furnizarea apei potabile in localitatea Beclean,…

- O avarie a fost semnalata in cartierul Unirea – anunța Aquabis. Cateva strazi raman astazi, 27 iunie 2021, fara apa potabila. Astazi, 27 iunie 2021, intre orele 12.00 – 17.00, se va sista furnizarea apei potabile in Bistrița – Cartier Unirea. Vor fi afectate strazile Cascadei, G. Mateiu și Emil Rebreanu.…

- Astazi , 20.06.2021 , intre orele 10:00 – 18:00, se va sista TOTAL furnizarea apei potabile in municipiul Bistrita, strada Zimbrului. In acest interval orar se vor executa unele lucrari de remediere a unei avarii aparute pe rețeaua de distribuție a apei. In urma manevrelor executate pe reteaua de…

- Se sisteaza apa potabila pe strada Dragoș Voda din Bistrița, astazi, 31 mai 2021, pentru cateva ore – anunța Aquabis. Astazi , 31 mai 2021, intre orele 18:00 – 21:00, se va sista TOTAL furnizarea apei potabile in municipiul Bistrița pe str. Dragos-Voda. In acest interval orar, pe strada Dragoș Voda…