- Creșterea aerosolilor in stratosfera dupa erupția devastatoare a vulcanului Hunga Tonga-Hunga Ha’apa, in ianuarie, creeaza culori uimitoare pe cer la rasarit și la apus, in Noua Zeelanda și Australia, relateaza The Guardian.

- Produsul Intern Brut al Romaniei a inregistrat o crestere cu 6,5% in primul trimestru al anului, raportat la perioada similara din 2021, atat pe seria bruta, cat si pe seria ajustata sezonier, in timp ce fata de trimestrul precedent a urcat in termeni reali cu 5,2%, potrivit datelor provizorii publicate…

- Multi-talentatul artist francez FKJ vine in aceasta vara in Romania. Cei care vor merge la festivalul UNTOLD vor avea ocazia sa il vada pentru prima oara pe mainstage, cu un show live de excepție. Muzicianul este cunoscut pentru spectacolele sale live solo, in care face looping-uri live prin Ableton,…

- Premierul Nicolae Ciuca a declarat joi, 12 mai, ca este datoria Guvernului sa vina cu masuri concrete pentru a combate cresterea inflatiei, cauzata in principal de razboiul din Ucraina, informeaza Agerpres . „Motivele cresterii inflatiei, din discutiile pe care le-am avut, sunt cresterea pretului la…

- Rata anuala a inflatiei a urcat la 13,8% in luna aprilie a acestui an, de la 10,2% in luna martie, potrivit datelor publicate miercuri de Institutul National de Statistica (INS). Cele mai mari scumpiri au avut loc la gaze, de 85%, cartofi, de 41% și la energie electrica, de 40%. Creșterea prețurilor…

- Romania va dona Curții Penale Internaționale 100 de mii de euro pentru a sprijini anchetarea crimelor comise de Armata Rusa in Ucraina. Decizia vine dupa ce ieri, Consiliul European a decis sa ajute investigatorii ucraineni cu bani și echipamente pentru a ajuta la descoperirea victimelor ucise și stabilirea…

- Șeful serviciului de spionaj GCHQ al Marii Britanii a declarat miercuri ca noile informații au aratat ca unii soldați ruși din Ucraina au refuzat sa execute ordinele, și-au sabotat propriul echipament și au doborat accidental una dintre propriile lor aeronave. Invazia Ucrainei de catre Rusia din 24…

- Informația a fost anunțata de conducerea aeroportului pentru publicația rusa Kommersant , dupa ce mai multe ziare au scris ca procentul angajaților trimiși in concediu forțat este de 40%.Reamintim ca statele membre UE, Marea Britanie, Canada, SUA, precum și Australia și Noua Zeelanda au inchis spațiul…