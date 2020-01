Stiri pe aceeasi tema

- Consiliul Județean Cluj a deschis ofertele depuse în cadrul licitației având ca obiect furnizarea de echipamente pentru operarea stațiilor de transfer Gherla, Huedin și Mihai Viteazu din cadrul proiectului Sistem de Management Integrat al Deșeurilor (S.M.I.D.) în Județul Cluj.…

- Unul dintre cele mai importante parcuri din zona centrala a Timisoarei, Parcul Botanic, va avea, in premiera, aleile iluminate. Un iluminat inteligent, controlat de la distanta si a carui realizare va fi finantata din fonduri europene. The post Parcul Botanic primeste un sistem de iluminat in valoare…

- "Anuntat la mijlocul lui 2018, programul Casa Verde Fotovoltaice al Administratiei Fondului pentru Mediu (AFM) nu a ajutat inca nici macar un cetatean sa devina prosumator, adica sa isi produca singur energia din surse curate. Mai mult, conform informatiilor furnizate, la solicitarea Greenpeace Romania,…

- ​Greenpeace România acuza ca programul Casa Verde Fotovoltaice al Administrației Fondului pentru Mediu (AFM) nu a ajutat înca nici macar un cetațean sa devina prosumator, adica sa își produca singur energia din surse curate. Aceasta în condițiile în care programul a fost…

- Vești bune pentru targujieni. In curand se vor putea bucura de un bazin de inot acoperit in centrul municipiului Targu Jiu, respectiv langa stadion. Marți, ministrul Dezvoltarii Ion Ștefan a semnat ordinul privind asigurarea finanțarii proiectului de aproximativ 2 milioane de euro. „Am…

- Proiectul integrat privind transportul public electric in municipiul Suceava va fi functional in termen de un an, a anuntat, miercuri, primarul Ion Lungu. Lungu a precizat ca proiectul ‘Sistem integrat de transport public ecologic in municipiul Suceava’, care a primit premiul de Excelenta in Transport…

- WhatsApp nu va mai funcționa in curand pe milioane de telefoane. Schimbarea vine ca o masura de sporire a siguranței utilizatorilor sai. Vor fi afectate telefoane care au diverse versiuni de Android, iOS și Windows, dupa cum arata Startup Cafe . Pe telefoanele cu sistem de operare 2.3.3 (Gingerbread)…

- Operatorul regional Aparegio Gorj SA a depus studiul de fezabilitate, revizuit conform observațiilor experților Bancii Europene de Investiții, pentru proiectul major „PROIECTUL REGIONAL DE DEZVOLTARE A INFRASTRUCTURII DE APA ȘI APA UZATA DIN JUDEȚUL GORJ, care a fost transmis pentru…