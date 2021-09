Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Muncii și Protecției Sociale, Raluca Turcan, a efectuat astazi o vizita in Timiș, unde a avut, printre altele, intalniri cu reprezentanți a doi importanți angajatori din județ, Continental Anvelope și Acellum, care asigura mii de locuri de munca in zona. „Ambele companii au beneficiat de sprijin…

- Ministrul Muncii si Protectiei Sociale, Raluca Turcan, a anuntat miercuri la Slatina, unde a avut intalniri cu angajatori din judetul Olt, ca de la inceputul acestui an au fost create, la nivel national, aproximativ 120.000 de locuri de munca "Acest guvern, dincolo de faptul ca si-a asumat aceasta directie…

- Un numar de 34.000 de noi contracte de munca au fost incheiate in ultimele doua luni, dintre care 4.000 au fost semnate in cadrul burselor organizate de Agentia Nationala pentru Ocuparea Fortei de Munca (ANOFM), a transmis, marti, ministrul Muncii si Protectiei Sociale, Raluca Turcan. "In ultimele 7…

- Guvernul a aprobat, in sedinta de miercuri, suplimentarea la 50.000 a contingentului de lucratori din afara UE care pot solicita drept de munca in acest an in Romania, a anuntat ministrul Muncii si Protectiei Sociale, Raluca Turcan. „Guvernul a aprobat astazi (miercuri, n.r.) suplimentarea la 50.000…

- Social Stimulent de risc pentru persoanele care s-au izolat preventiv la locul de munca in perioada starii de urgența august 6, 2021 10:42 Printr-un ordin emis de Ministerul Muncii și Protecției Sociale pe 30 iulie, s-a aprobat acordarea, o singura data, a stimulentului de risc, in cuantum de 2.500…

- Ministrul Muncii si Protectiei Sociale, Raluca Turcan, a declarat vineri, intr-o conferinta de presa sustinuta la Cluj, ca de la inceputul anului in curs, in Romania au aparut circa 100.000 de noi locuri de munca, mai ales pe perioada nedeterminata, ceea ce reprezinta un lucru incurajator. "De…

