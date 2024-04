Aproape 900 de elevi de la Liceul Tehnologic Energetic „Dragomir Hurmuzescu” Deva vor beneficia zilnic de un pachet alimentar gratuit

Stiri pe aceeasi tema

- Castelul Huniade, singura constructie medievala din Timisoara, inchis publicului pentru renovare din 2006, va fi consolidat si valorificat ca monument istoric reprezentativ pentru oras cu bani din Planul National de Redresare si Rezilienta (PNRR) dar si din fonduri atrase de Consiliul Judetean (CJ)…

- Valul de incendii izbucnite la vegetație nu se mai termina! Zilnic, pompierii argeșeni sunt solicitați sa intervina in toate colțurile județului, pentru a stinge flacarile de pe hectare intregi de teren, fiind afectata chiar și vegetația din paduri. Cele mai des intalnite cauze probabile de izbucnire…

- Fotografiile sunt acele unelte cu care putem pastra vie aminitirea unor oameni sau a unor locuri. Iata o fotografie de epoca unica, realizata de Merl La Voy, ce o infațișeaza pe regina Maria, alaturi de o manifestație a cavaleriei in timpul turneului regal din Transilvania, in Cluj, in Piața Unirii…

- Ca urmare a demersurilor intreprinse de domnul primar, Ioan Racolța, școala gimnaziala din comuna noastra se regasește intre cele 50 de unitați de invațamant din județul Cluj care vor beneficia de programul „Masa sanatoasa”. In ce consta Programul Național „Masa sanatoasa” Elevii vor primi un suport…

- Pe 20 februarie 2024, la Palatul Victoria, sala Transilvania, va avea loc conferința "Romania – Polul Cercetarii și Inovarii", marcand cea de-a XX-a ediție din seria "Impreuna protejam Romania". Evenimentul, organizat de Grupul de Presa MediaUno, Departamentul pentru Dezvoltare Durabila, Institutul…

- Conducerea PNL a Ministerului Educației va derula in urmatorii doi ani Programul Național „Saptamana verde”, in unitațile de invațamant preuniversitar de stat. Finanțarea nerambursabila a acestui proiect, in valoare de 100 de milioane lei, va fi asigurata de Ministerul Mediului, Apelor și Padurilor,…

- Administrația Fondului de Mediu (AFM) are un rol esențial in protejarea mediului și utilizarea durabila a resurselor naturale. Scopul principal al AFM este de a sprijini implementarea proiectelor și acțiunilor care vizeaza protecția mediului și utilizarea

- La propunerea conducerii PNL a Ministerului Educației, Guvernul a aprobat un act normativ care va sprijini in mod esențial participarea la cursuri a copiilor și, implicit, reducerea fenomenului abandonului școlar. Astfel, prin Programul Național „Masa sanatoasa”, preșcolarii și elevii prezenți la activitațile…