Aproape 65.000 de persoane, înscrise în Registrul agresorilor sexuali La doi ani de la operaționalizare, Registrul agresorilor sexuali conține aproape 65.000 de persoane, arata cele mai recente statistici ale Ministerului Afacerilor Interne. In registru sunt trecute persoanele condamnate pentru infracțiuni de natura sexuala, atat romani, chiar daca au comis astfel de infracțiuni in strainatate, cat și straini care au comis astfel de fapte și […] The post Aproape 65.000 de persoane, inscrise in Registrul agresorilor sexuali appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

Sursa articol si foto: sursazilei.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Ucrainenii care au intrat Romania au fost implicați in numeroase accidente rutiere, dar și in infracțiuni comise pe teritoriul țarii noastre. De la inceputul razboiului, in Romania au intrat in total 5.089.388 de cetațeni ucraineni, insa doar 91.510 – 1,8% dintre aceștia au ales sa ramana in țara noastra.…

- Donald Trump a parasit, marti dupa-amiaza, cladirea tribunalului din Miami unde i s-au adus la cunostinta oficial cele 37 de capete de acuzare din dosarul documentelor clasificate, pentru care a pledat nevinovat, si s-a indreptat catre aeroport pentru a merge la clubul sau de golf din New Jersey, unde…

- Camera Deputatilor a adoptat, miercuri, o propunere legislativa ce aduce modificari legate de evidenta, domiciliul, resedinta si actele de identitate ale cetatenilor romani, stabilind ca la o adresa nu pot fi inregistrate cu cartea de identitate mai mult de zece persoane. „Nu poate fi inscrisa in actul…

- Numarul cazurilor penale de violenta domestica inregistrate in primele trei luni ale anului este de 13.307, mai mare cu 5.6% comparativ cu perioada similara din 2022, in 60% din cazuri fiind vorba despre lovire sau alte violente. Referitor la nerespectarea ordinului de protectie, au fost sesizate 1.009…