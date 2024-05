Un incident grav a avut loc, miercuri, in Fetești. Un barbat in varsta de 44 de ani a murit in timp ce incerca sa construiasca o bomba artizanala in casa. Barbatul a murit pe loc Potrivit anchetatorilor, materialele pirotehnice și explozibilele pe care barbatul le folosea in construcția bombei au explodat. Vecinii barbatului au fost cei care au alertat autoritațile, dupa ce au auzit un zgomot extrem de puternic, iar din locuința sa ieșea un fum gros. La fața locului, s-au deplasat mai multe echipaje de poliție, jandarmi, dar și o ambulanța, insa din pacate, pentru barbatul de 44 de ani nu s-a…