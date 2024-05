Stiri pe aceeasi tema

- Doi urși panda vor sosi la gradina zoologica din Washington pana la sfarșitul acestui an, trimiși din China, intr-un nou efort al regimului de la Beijing de a repara relațiile glaciale cu Statele Unite. Anunțul a fost facut, miercuri, de Smithsonian's National Zoo și de prima doamna a SUA, Jill Biden,…

- Președintele filipinez Ferdinand Marcos Jr. a declarat sambata ca țara va „apara cu fermitate ceea ce este al nostru”, intr-o referire puțin voalata la tensiunile tot mai mari cu China din cauza disputelor maritime, scrie Reuters, potrivit Mediafax.Comportamentul impotriva intrușilor care nu respecta…

- China amenința Statele Unite cu represalii dupa ce guvernul american a decis sa impuna noi sancțiuni regimului de la Beijing, menite sa paralizeze capacitațile militare și industriale ale Rusiei prin pedepsirea companiilor chineze care ajuta Kremlinul sa obțina armament pentru razboiul sau impotriva…

- Saptamana trecuta, secretarul de stat american Antony Blinken a calatorit la Beijing pentru a se intalni cu reprezentanți de rang inalt ai guvernului chinez. Primirea sa a fost oarecum glaciala, oficialii spunandu-i ca Statele Unite trebuie sa aleaga intre o politica de „confruntare sau cooperare” cu…

- Ministrul chinez al apararii, Dong Jun, a lansat un apel la mai multa „incredere” intre Beijing si Washington in cursul unei discutii cu omologul sau american, Loyd Austin, prima la acest nivel dupa un an si jumatate, in pofida unor unor tensiuni inca foarte puternice, scrie AFP. China si Statele Unite…

- Finantarea prin intermediul Legii pentru Cipuri si Stiinta din 2022 va sprijini doua unitati de productie de cipuri, un centru de cercetare si o unitate de ambalare, in Taylor, Texas, a spus agentia, dupa cum a relatat anterior de Reuters. De asemenea, finantarea va permite Samsung sa-si extinda fabrica…

- Mike Pompeo, fost șef al CIA și al diplomației americane sub presedintia lui Donald Trump, s-a alaturat republicanilor care cer continuarea ajutorului militar pentru Ucraina, dupa ce doi membri ai partidului i-au acuzat pe cei care se opun aprobarii noului pachet de asistența ca au cedat in fata propagandei…

- US Treasury Secretary Janet Yellen warned China on Monday that Washington will not accept new industries being decimated by Chinese imports as she wrapped up four days of meetings to press her case for Beijing to rein in excess industrial capacity, according to Reuters. Yellen, making a second trip…