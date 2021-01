Aproape 6.000 de cadre medicale, imunizate duminică. 38 au avut reacţii adverse In ultimele 24 de ore au fost vaccinate aproape 6.000 de cadre medicale, in scadere cu peste 3.600 de persoane fata de ziua precedenta.Numarul total de persoane vaccinate impotriva COVID-19 cu vaccinul Pfizer/BioNTech a ajuns duminica la 108.294, dupa ce, in ultimele 24 de ore, au fost vaccinate 5.993 persoane, conform celui mai recent bilant al Comitetului Național de Coordonare a Activitaților privind Vaccinarea impotriva COVID-19 (CNCAV). Dintre cele 5.993 de cadre medicale care au primit serul anti-COVID duminica, 38 au inregistrat reactii adverse. Potrivit CNCAV, 15 reacții au fost de tip… Citeste articolul mai departe pe libertatea.ro…

Sursa articol si foto: libertatea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- In Romania au fost vaccinate sambata, cu serul Pfizer/BioNTech, aproape 10.000 de cadre medicale, in scadere cu peste 6.700 de persoane fata de ziua precedenta. Romania a ajuns sa vaccineze impotriva COVID-19 102.301 de cadre medicale, dupa ce, in ultimele 24 de ore, au mai fost imunizate 9.595 de persoane,…

- In ultimele 24 de ore au fost vaccinate peste 16.000 de cadre medicale, in scadere cu peste 1.500 de persoane fata de ziua precedenta. 47 dintre acestea au raportat reactii adverse.Numarul total de persoane vaccinate impotriva COVID-19 cu vaccinul Pfizer BioNTech a ajuns la 92.706, dupa ce in ultimele…

- Romania a imunizat cu serul Pfizer BioNTech aproape 17.900 de cadre medicale in ultimele 24 de ore, in crestere cu aproape 1.000 de persoane fata de ziua de miercuri. Romania a ajuns sa vaccineze impotriva noului coronavirus 76.400 de cadre medicale, dupa ce in ultimele 24 de ore au fost vaccinate 17.846…

- In ultimele 24 de ore au fost vaccinate aproape 17.000 de cadre medicale, in crestere cu aproape 1.000 de persoane fata de ziua precedenta, fiind cel mai mare numar inregistrat de la debutul campaniei de vaccinare anti-COVID, lansata pe 27 decembrie.Numarul total de persoane vaccinate impotriva COVID-19…

- Romania a imunizat cu serul Pfizer BioNTech 41.609 cadre medicale de la inceputul campaniei de vaccinare anti-COVID, lansata pe 27 decembrie. Dintre acestea, 16.101 au fost vaccinate in ultimele 24 de ore, a anunțat marți, 5 ianuarie, Comitetul Național de Coordonare a Activitaților privind Vaccinarea…

- Potrivit datelor puse la dispoziția Comitetul Național de Coordonare a Activitaților privind Vaccinarea impotriva COVID-19 (CNCAV) de Institutul Național de Sanatate Publica, prinaplicația Registrul Electronic Național al Vaccinarilor (RENV), care ține evidența vaccinarilor,situația din ziua de 4 ianuarie…

- Miercuri, in patra zi din campania de vaccinare impotriva COVID-19, 2.888 de cadre medicale au fost vaccinate, numarul total al medicilor, asistenților și rezidenților imunizați din spitalele din prima linie ajungand la 5.666, potrivit Comitetul Național de Coordonare a Activitaților privind Vaccinarea…

- Aproape 1000 de cadre medicale au fost vaccinate, duminica, pana la ora 18,00, la nivelul intregii tari, nicio persoana imunizata neprezentand efecte adverse, conform unui comunicat remis de Comitetul National de Coordonare a Activitatilor privind Vaccinarea impotriva COVID-19. Potrivit sursei citate,…