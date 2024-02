Stiri pe aceeasi tema

- Ministerul Muncii anunta luni ca 144.067 de tineri cu varste sub 30 de ani au fost inclusi pe parcursul anului 2023 in masuri active de ocupare derulate prin Agentia Nationala de Ocupare a Fortei de Munca, iar dintre acestia, 54.759 de tineri au fost incadrati in munca. ”Aproape 55.000 de tineri…

- Ministerul Muncii și Solidaritații Sociale acorda, prin Agenția Naționala de Ocupare a Forței de Munca, stimulente tinerilor care.... The post MINISTERUL MUNCII Prime pentru integrarea tinerilor pe piața muncii first appeared on Informatia Zilei .

- Tinerii care vor sa se angajeze vor putea beneficia de stimulente de munca. Anunțul a fost facut de Ministerul Muncii și Solidaritații sociale care a declarat ca va acorda aceste prime de angajare prin Agenția Naționala de Ocupare a Forței de Munca. Tipuri de prime de angajare Prima de activare – 1.000…

- Bani de la stat pentru tinerii care se angajeaza in 2024. Cați bani ar putea primi? Bani de la stat pentru tinerii care se angajeaza in 2024. Prime de activare, inserție și mobilitate Ministerul Muncii și Solidaritații sociale acorda, prin Agenția Naționala de Ocupare a Forței de Munca, stimulente tinerilor…

- Ministerul Muncii si Solidaritatii sociale acorda, prin Agentia Nationala de Ocupare a Fortei de Munca (ANOFM), stimulente tinerilor care se angajeaza, prima de activare fiind de 1.000 lei pentru angajare minimum trei luni, a anuntat vineri ministerul. Conform sursei citate, stimulentul de 1.000…

- Ministerul Muncii si Solidaritatii sociale acorda, prin Agentia Nationala de Ocupare a Fortei de Munca (ANOFM), stimulente tinerilor care se angajeaza, prima de activare fiind de 1.000 lei pentru angajare minimum trei luni, a anuntat vineri ministerul.

- Ministerul Muncii si Solidaritatii sociale acorda, prin Agentia Nationala de Ocupare a Fortei de Munca (ANOFM), stimulente tinerilor care se angajeaza, prima de activare fiind de 1.000 lei pentru angajare minimum trei luni, a anuntat vineri ministerul. Conform sursei citate, stimulentul de 1.000 lei…

- Ministerul Muncii si Solidaritatii sociale acorda, prin Agentia Nationala de Ocupare a Fortei de Munca (ANOFM), stimulente tinerilor care se angajeaza, prima de activare fiind de 1.000 lei pentru angajare minimum trei luni, a anuntat vineri ministerul.