Stiri pe aceeasi tema

- Ministerul Muncii si Solidaritatii sociale acorda, prin Agentia Nationala de Ocupare a Fortei de Munca (ANOFM), stimulente tinerilor care se angajeaza, prima de activare fiind de 1.000 lei pentru angajare minimum trei luni, a anuntat vineri ministerul. Conform sursei citate, stimulentul de 1.000 lei…

- Ministerul Muncii si Solidaritatii sociale acorda, prin Agentia Nationala de Ocupare a Fortei de Munca (ANOFM), stimulente tinerilor care se angajeaza, prima de activare fiind de 1.000 lei pentru angajare minimum trei luni, a anuntat vineri ministerul.

- Prime de la stat pentru tinerii care se angajeaza in 2024. Cați bani vor primi. Anunțul Ministerului Muncii Ministerul Muncii și Solidaritații sociale acorda, prin Agenția Naționala de Ocupare a Forței de Munca, stimulente pentru angajarea in munca a tinerilor. Prima de activare este de 1.000 lei, pentru…

- Ministerul Muncii si Solidaritatii sociale acorda, prin Agentia Nationala de Ocupare a Fortei de Munca (ANOFM), stimulente tinerilor care se angajeaza, prima de activare fiind de 1.000 lei pentru angajare minimum trei luni, a anuntat vineri ministerul. Conform sursei citate, stimulentul de 1.000 lei…

- Ministerul Muncii si Solidaritatii sociale acorda, prin Agentia Nationala de Ocupare a Fortei de Munca, stimulente tinerilor care se angajeaza.Mai exact este vorba despre: Prima de activare 1.000 lei pentru angajare mininimum 3 luni pentru tinerii someri neindemnizati care isi gasesc un loc de munca;…

- Ministerul Muncii si Solidaritatii sociale acorda, prin Agentia Nationala de Ocupare a Fortei de Munca (ANOFM), stimulente tinerilor care se angajeaza, prima de activare fiind de 1.000 lei pentru angajare minimum trei luni, a anuntat vineri ministerul.

- Numarul mediu de contracte de munca active in Romania a crescut in 2023 fata de anul precedent, cu peste 63.000, la 6,725 milioane, fiind cel mai mare avans din ultimii 5 ani, a anuntat joi Ministerul Muncii si Solidaritatii Sociale (MMSS), potrivit Agerpres. Conform sursei citate, anul 2023 se incheie…

- ”Anul 2023 se incheie cu doua recorduri, atat in privinta numarului mediu de salariati cat si in privinta numarului de contracte individuale de munca. Numarul mediu de contracte de munca a fost, in 2023, de 6.725.745, cu aproape un milion in plus fata de 2013, cand numarul acestora a fost de 5.747.294”,…