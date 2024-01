Stiri pe aceeasi tema

- Guvernul A MAJORAT pragul veniturilor care definesc persoanele eligibile pentru cardurilor sociale, de la 1.700 la 2.000 de lei/luna. Peste 2,5 milioane de persoane vor primi și-n acest an cate 1.500 de lei, in șase tranșe, sprijin pentru alimente. In februarie va fi prima alimentare a cardurilor…

- Primarul comunei Salcioara, din județul Dambovița, Valentin Parvu, a anunțat semnarea contractului de finanțare pentru derularea proiectului „Rețele de canalizare, statii de pompare și stație de epurare in comuna Salcioara, județul Dambovița”. Evenimentul a avut loc la sediul Ministerului Lucrarilor…

- Colegiul Economic Ion Ghica va face obiectul unui amplu proiect de reabilitare, pe doua paliere. Este vorba despre consolidare antiseismica și eficientizare energetica, valoarea totala a investiției fiind de 30 de milioane de lei. Cu detalii despre proiect a venit primarul Municipiului Targoviște, Cristian…

- Agenția Județeana de Prestații și Inspecție Sociala, in paralel cu inspectorii din cadrul Inspectoratului Teritorial de Munca Maramureș, au desfașurat in perioada octombrie-15 decembrie, o campanie de control in centre rezidențiale destinate persoanelor varstnice, persoanelor adulte aflate in dificultate…

- Potrivit informațiilor transmise, in primele 11 luni ale anului, prin intermediul AJOFM Dambovița au fost incadrate in munca 4266 persoane, dintre care mai mult de jumatate, respectiv 2144 femei. Aspect relevant, din totalul persoanelor ocupate, 2369 au peste 45 de ani iar 866 sunt tineri sub 25 de…

- Angajații instituțiilor subordonate Ministerului Muncii, respectiv Casa Județeana de Pensii, Agenția Județeana de Ocupare a Forței de Munca (AJOFM) și Agenția Județeana pentru Plați și Inspecție Sociala (AJPIS), vor intra de luni dimineața, de la ora 8.00, intr-o greva generala pe perioada nedeterminata.…

- Pana la finalul anului persoanele din categoriile vulnerabile vor beneficia de ultima tranșa pentru alimentarea cardurilor sociale. Noua tranșa de 250 de lei va fi incarcata pe cardurile deținute in prezent de 2,5 milioane persoane vulnerabile pana pe data de 15 decembrie, la fel ca și anul trecut,…

- Locuitorii din comuna Asuaju de Sus si alte doua localitati rurale ale caror gospodarii au fost distruse de grindina cazuta in luna iulie vor fi sprijiniti cu un ajutor financiar oferit prin Agentia Judeteana pentru Plati si Inspectie Sociala (AJPIS), a declarat, subprefectul judetului Maramures, Crina…