Stiri pe aceeasi tema

- Universitatea „Alexandru Ioan Cuza" din Iasi (UAIC) scoate la concurs 12.075 de locuri pentru admiterea din iulie, dintre care 7.778 de locuri la studii universitare de licenta si 4.297 de locuri la studii universitare de master. Absolventii de liceu au la dispozitie 4.214 locuri la buget si 3.564…

- Laura-Iuliana Scantei – sau, asa cum se prezinta ea, Iulia Scantei – a devenit al saselea judecator pe care Iasul i-a avut la Curtea Constitutionala in cei 30 de ani de cand functioneaza aceasta institutie. Ceilalti au fost Marian Enache (caruia ii va expira mandatul in 2025), Tudorel Toader (2016),…

- Universitatea ”Stefan cel Mare” Suceava (USV), cu echipele de cercetare de la Facultatea de Inginerie Electrica si Stiinta Calculatoarelor, a castigat doua medalii de aur si doua de argint la cea de a XIV-a editie a European Exhibition of Creativity and Innovation EUROINVENT, desfasurata in perioada…

- Complexul Muzeal National „Moldova” Iasi este partener al Universitații „Alexandru Ioan Cuza” – Departamentul de Științe ale Comunicarii și Relații Publice, Facultatea de Filosofie și Științe Social-Politice, in derularea celei de-a XXV-a ediții a „Colocviului franco-roman in științele informației…

- Atunci, suma infima pentru care institutia voia sa o dea pentru concursul de proiecte a atras critici din partea arhitectilor. Ce s-a schimbat intre timp? In sedinta Biroului Executiv al Consiliului de Administratie al Universitatii „Alexandru Ioan Cuza" din Iasi (UAIC) de marti, 17 mai, a fost avizat…

- In ședința Biroului Executiv al Consiliului de Administratie al Universitații „Alexandru Ioan Cuza” din Iasi (UAIC) de astazi, 17 mai 2022, a fost avizat studiul de fezabilitate pentru Complexul sportiv. Acesta va avea o suprafața construita de 5810 m2, o suprafața desfașurata de 9594 de m2, inalțimea…

- Plenul Senatului a votat-o, marti, pe senatoarea PNL Laura Iuliana Scantei ca judecator al Curtii Constitutionale, pentru un mandat de 9 ani, incepand cu data de 11 iunie 2022. Aceasta o va inlocui in CCR pe Mona Pivniceru, al carei mandat de judecator constitutional se incheie in aceasta vara. De…

- Complexul Muzeal Moldova din Iași, in parteneriat cu Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași, prin Centrul de Reușita Universitara, și cu Universitatea de Stat din Moldova, Chișinau, Republica Moldova, prin Facultatea de Drept, Filiera Francofona și Centrul de Reușita Universitara de la aceeași…