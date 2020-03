Aproape 300.000 de cetateni comunitari ar putea fi blocati in afara UE, din cauza pandemiei

Aproximativ 300.000 de cetateni ai Uniunii Europene ar putea fi blocati in afara blocului comunitar din cauza restrictiilor legate de coronavirus, a declarat vineri seful diplomatiei UE, Josep Borrell, citat de DPA.



Serviciul diplomatic al UE a pus deoparte multe din activitatile sale obisnuite, intrucat epicentrul noului focar de coronavirus s-a mutat pe continentul european, pentru a se concentra asupra repatrierii cetatenilor blocati in afara granitelor UE.



Aproximativ 100.000 de cetateni ai UE sunt inregistrati ca fiind in strainatate, dar numarul lor real este mult mai…