Stiri pe aceeasi tema

- Managerul Institutului "Matei Bals", Adrian Streinu Cercel, spune ca nu exista semne care sa arate ca pacientul de la Gorj purtator al virusului COVID-19 ar putea sa dezvolte boala. El explica faptul ca barbatul este tinut in conditii maxime de biosiguranta. "Problema pe care vreau sa o scot…

- Informația momentului pentru toți romanii! Agenția Naționala de Administrare Fiscala a anunțat care este termenul limita pentru depunerea unor documente, pentru romanii care nu doresc sa plateasca amenzi usturatoare!

- Autoritatile timisorene au oprit la sol avionul care venise din Bergamo pentru a-l dezinfecta. In urma alertei de coronavirus, avionul care urma sa plece la Treviso a fost oprit la sol pentru o dezinfecție de urgența, deoarece acesta trecuse si prin Bergamo ,un oras dintr-o zona a Italiei afectata de…

- In timp ce in Romania rasar munti de gunoaie pe care multi se prefac ca nu ii vad, un grup de voluntari din Europa ne da o lectie de buna purtare. Echipati cu manusi, saci si mult entuziasm, voluntarii au curatat o zona din apropierea Craiovei. Singura lor dorinta este ca actiunea sa aiba ecou si sa…

- Polițiștii locali din Timișoara sunt cu ochii pe cei care distrug bunurile publice, pe posesorii de caini care iși plimba animalele de companie fara lesa sau botnița in cazul celor periculoși ori nu aduna dupa aceștia resturile fiziologice, dar deruleaza acțiuni și pentru prevenirea actelor de tulburare…

- Oaze de liniște și de relaxare pentru unii, parcurile din Timișoara sunt folosite și pentru altceva. Unii consuma alcool, alții nu fac rabat din a arunca resturi pe jos, iar alții iși parcheaza mașinile. Polițiștii locali au aplicat aproape 200 de amenzi de la inceputul anului. Parcurile din Timișoara…

- Asociatia Constructorilor Europeni de Automobile /ACEA/ a anuntat joi ca vanzarile de autoturisme noi in Europa (UE plus tarile EFTA) au inregistrat o crestere de 1,2% in 2019 comparativ cu 2018, cea mai dinamica piata auto fiind cea din Lituania, unde inmatricularile de autoturisme noi au inregistrat…

- Cea mai vestica insula din grupul Sporadelor de Nord, Skiathos este considerata a fi un adevarat paradis cu plaje aurii, paduri dese de pini și golfuri ca smaraldul, care satisface toate cerințele in materie de turism. Daca planuiești o escapada in Skiathos in 2020, iți poți rezerva inca de pe acum…