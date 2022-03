Stiri pe aceeasi tema

- Romanii vor primi un ajutor de la stat, deoarece gazduiesc refugiați ucraineni. Guvernul a aprobat ajutorul pe care il va acorda persoanelor care gazduiesc refugiați din Ucraina. Este vorba despre o suma de bani care va acoperi o parte din cheltuielile cu hrana ucrainenilor ajunși pe teritoriul țarii…

- SUA estimeaza la aproximativ 6.000 de morti pierderile umane suferite de trupele ruse in cele doua saptamani de invazie in Ucraina, iar pe cele ale fortelor ucrainene la 4.000, a declarat miercuri o sursa oficiala de la Washington pentru canalul de televiziune CBS News, potrivit EFE. Aceasta estimare…

- Rusia nu a amenintat niciodata NATO si nici acum nu ameninta Alianta Nord-Atlantica, a declarat miercuri purtatoarea de cuvant a Ministerului rus de Externe, Maria Zaharova. “Nu va fie frica, Rusia nu a amenintat niciodata Alianta si nici acum nu o ameninta. Dar Rusia nu poate sa nu reactioneze la cursul…

- Josep Borrell, șeful diplomatiei europene, spune ca UE trebuie sa “plateasca un pret” pentru “taierea cordonului ombilical” care uneste economia UE de cea rusa și care de fapt o ajuta sa-și finanțeze razboiul din Ucraina. Iar acest lucru se poate face prin reducerea importurilor de gaze rusești, dar…

- Factorii de decizie din țara noastra, in frunte cu premierul Nicolae Ciuca, au discutat, astazi, despre agresiunea militara rusa din Ucraina și despre noile masuri. La finalul ședinței de guvern care a urmat dupa reuniune, premierul Nicolae Ciuca a anunțat ca Romania va organiza un hub umabitar la Suceava,…

- Cetațenii ucraineni refugiați in Romania au dreptul la servicii medicale in perioada șederii in țara noastra, potrivit prevederilor legale specifice in vigoare, a anunțat, vineri, ministrul Sanatații. Potrvit ministrului Rafila, sunt trei categorii de cetațeni ucraineni veniți in Romania. “Este vorba…

- Guvernul italian a decis sa introduca vaccinarea obligatorie pentru toate persoanele in varsta de peste 50 de ani, scrie AFP. „Dorim sa incetinim curba contaminarilor si sa ii determinam pe italienii care nu au fost inca vaccinati sa faca acest lucru(…)Intervenim in special la grupele de varsta care…

- Persoanele care calatoresc in Grecia au posibilitatea sa opteze pentru un test rapid antigen sau un test PCR negativ. Miercuri, Guvernul de la Atena anunțase ca din 19 decembrie Grecia va solicita exclusiv un test PCR negativ valabil 48 de ore, scrie Reuters. Pana in prezent, turistii puteau merge in…