In ultimele 24 de ore, in Timiș, in cadrul etapei I de vaccinare impotriva COVID-19, s-au administrat 570 vaccinuri, astfel: SPITALUL MUNICIPAL LUGOJ: 54; TOTAL= 349 SPITALUL ORAȘENESC FAGET: 0; TOTAL= 80

- Inca 840 de persoane care lucreaza in spitalele din Timiș au fost imunizate in ultimele 24 de ore in cadrul etapei I de vaccinare impotriva COVID-19, astfel: SPITALUL MUNICIPAL LUGOJ: 55; TOTAL= 295 SPITALUL ORAȘENESC FAGET: 0; TOTAL= 80 SPITALUL L.ȚURCANU TIMIȘOARA: 70; TOTAL= 1.134 SPITALUL ORAȘENESC…

- Potrivit Direcției de Sanatate Publica, in ultimele 24 de ore, la nivelul județului Timiș, in cadrul etapei I de vaccinare impotriva COVID-19, s-a administrat un numar total de 998 vaccinuri, astfel: SPITALUL MUNICIPAL LUGOJ: 80; TOTAL= 240 SPITALUL ORAȘENESC FAGET: 0; TOTAL= 60 SPITALUL L. ȚURCANU…

- Doua cadre medicale din sectiile de Pneumologie si Terapie Intensiva, alaturi de un angajat de la departamenul IT, cu totii de la Spitalul de Boli Infectioase din Timisoara, au fost depistati cu COVID dupa ce au fost deja imunizati impotriva virusului SARS-Cov-2.

- Apar tot mai multe cadre medicale care sunt depistate pozitiv la testul COVID, la scurt timp dupa vaccinare. Dupa cazul lui Carmen Dorobaț, alți trei medici din Timișoara au fost testați pozitiv, dupa administrarea vaccinului. Sute de cadre medicale de la Timișoara au fost vaccinate cu serul Pfizer,…

- Continua vaccinarea personalului care lucreaza in sistemul medical timișean. DSP Timiș anunța ca, in ultimele 24 de ore, la nivelul județului Timiș, in cadrul etapei I de vaccinare impotriva COVID-19 s-a administrat un numar total de 912 vaccinuri, astfel: SPITALUL MUNICIPAL LUGOJ: 0; TOTAL= 160 SPITALUL…

- Pâna astazi, 29 decembrie 2020, peste 200 de cadre medicale de la Spitalul de Boli Infecțioase din Cluj. În perioada 27-31 decembrie, înainte de Revelion, au fost programate 375 de persoane care lucreaza în sistemul sanitar sa se vaccineze.…

Prefectura Timiș a anunțat ca, in ultimele 24 de ore, in județ au fost confirmate 278 de cazuri noi de infectare cu virusul SARS-CoV2, care provoaca boala COVID-19, din 2.296 de teste efectuate. Cazurile noi sunt din Timișoara – 152, Lugoj – 8, Ciacova – 2, Deta – 2, Faget – 3, Gataia – 7