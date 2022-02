Aproape 100 de avalanșe în trei zile în Austria: Bilanțul morților a crescut la 9 Noua persoane au murit în ultimele trei zile în Austria, în principal în regiunea Tirol, unde au fost înregistrate aproximativ o suta de avalanșe, relateaza AFP.

Vineri seara, serviciile de urgența au anunțat ca cinci persoane care aparțineau aceluiași grup au murit, fara a oferi detalii.

Polițiștii au spus apoi ca este vorba de patru suedezi în vârsta de patruzeci de ani care au ieșit în afara pistei cu un ghid montan în zona de schi Ischgl, la granița cu Elveția.

Ghidul și patru barbați au fost luați de avalanșa, târâți… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

