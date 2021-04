Aprilie incepe “Fara control”! Jean Gavril si NOSFE lanseaza piesa lor de baieteala!

Stiri pe aceeasi tema

- In premiera in Romania, IOVA a acceptat provocarea casei de producție de a lansa 26 de piese in anul 2021. Cate una la 2 saptamani, „BI-POLAR”, povestea celor 26 de piese, trece ascultatorul prin 4 etape din viața artistei. PEOPLE, SEARCHIN, HER și SELF. „Roadblock” este piesa care deschide actul 1,…

- La un an de la ultima colaborare, JUNO și JO lanseaza o noua piesa, care arata o alta latura a poveștii. Povestea piesei „Ma mai ia” este indreptata catre momentele de dupa o desparțire. Mai exact, momentele cand iți vine sa iți suni fostul partener, sa ii spui ca ți-a lipsit. „Suntem foarte recunoscatori…

- Dupa succesul pe care l-a obtinut in ultimii ani, Alvaro Soler poate fi numit cu usurinta o senzatie a muzicii. Direct din facultate, piesele artistului de origine spaniola-germana l-au propulsat in topurile din intreaga Europa si America Latina, dar si pe scenele din lumea intreaga. In numai patru…

- Melisa lanseaza o piesa noua, „I’m alone” care prezinta o situație de viața in care mulți se vor regasi. Piesa, o productie TommoProduction, spune povestea unei desparțiri, demonstrand astfel ca iubirea pasionala poate deveni toxica, conducand inevitabil spre desparțire. Melisa are 21 de ani și este,…

- Sebastian Dobrincu vine cu o noua piesa de dragoste dedicata celor care doresc sa se intoarca la persoana iubita: „Inima naiva”, o colaborare cu Ioana Ignat, artista recunoscuta pentru timbrul inconfundabil. „Inima naiva” este o piesa pop cu influența dance, care transmite emoție și regretul desparțirii…

- Antagonica, proiect muzical care imbina mai multe stiluri, lanseaza single-ul „Sus paharul”. Piesa este produsa in studioul Bad Sheep Entertainment și reprezinta o colaborare cu Cazanoi Brothers. „”Sus paharul” este o piesa care imbina funk-ul cu muzica lautareasca. Rime, producatorul piesei, a ințeles…

- Billie Eilish și Rosalia lanseaza melodia “Lo Vas A Olvidar”, special pentru serialul “Euphoria”. Piesa va fi inclusa pe coloana sonora a producției TV. Poate cea mai așteptata colaborare a ultimilor cinci ani a aparut pe 21 ianuarie 2021, dupa ce, ambele artiste, doua dintre cele mai ascultate la nivel…

- Dupa un 2020 plin de muzica noua de la The Weeknd, artistul incepe si 2021 in forta, cu un nou videoclip care „te tine cu sufletul la gura”, dar si cu o schimbare de „look”… neasteptata. Piesa „Save Your Tears” este inclusa pe albumul „After Hours”, lansat de catre The Weeknd in martie 2020, si... View…