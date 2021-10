Apple revine pe a doua poziţie în topul producătorilor de smartphone-uri Conform IDC, piata smartphone-urilor a scazut, in al treilea trimestru, cu 6,7%, tragandu cu ea, in jos, nume mari din randul producatorilor, inclusiv Xiaomi si Samsung. De la 80,4 milioane de unitati livrate in urma cu un an, Samsung a livrat acum doar 69 de milioane de unitati, ceea ce-i aduce producatorului coreean o scadere de 14,2%. Si Xiaomi a scazut, desi nu la fel de mult ca Samsung. Producatorul chinez a livrat 44,3 milioane de unitati, ceea ce reprezinta o scadere de 4,6% fata de cele 46,5 milioane de unitati livrate in urma cu un an. Apple, pe de alta parte, a inotat impotriva curentului… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Piața mondiala a smartphone-urilor a scazut trimestrul trecut cu 6,7%, spre 331 milioane de unitați și, deși era așteptat un ușor declin, scaderea a fost mai mare din cauza crizei de componente și din cauza restricțiilor care au afectat producția în Asia. Daca în trimestrul al treilea din…

- Conform celor mai recente date de la Canalys, vivo s-a clasat pentru prima data pe locul patru in livrarile globale de smartphone-uri, cu o cota de piata de 10% in al treilea trimestru al anului 2021.

- Analiza facuta de Canalys pentru ultimul trimestru vine sa confirme una dintre predictiile analistilor, anume ca, in primul rand, criza acuta de cipuri, care va mai tine cativa ani, va afecta micii producatori de smartphone-uri, informeaza News.ro . Fata de aceeasi perioada a anului trecut, piata smartphone-urilor…

- Analiza facuta de Canalys pentru ultimul trimestru vine sa confirme una dintre predictiile analistilor, anume ca, in primul rand, criza acuta de cipuri, care va mai tine cativa ani, va afecta micii producatori de smartphone-uri. Fata de aceeasi perioada a anului trecut, piata smartphone-urilor a scazut…

- Inevitabilul s-a produs, iar criza de cipuri a atins si cele mai noi smartphone-uri Apple, companie care, totusi, isi facuse anterior stocuri importante. Conform surselor citate de Bloomberg, Apple a redus comenzile de productie pentru iPhone 13 de la 90 de milioane de dispozitive la 80 de milioane…

- Ministerul Investitiilor si Proiectelor Europene a suplimentat bugetul Programului Operational Ajutorarea Persoanelor Defavorizate (POAD) cu 56 de milioane de euro, prin instrumentul financiar european REACT-EU, care are scopul de a oferi asistenta in vederea ameliorarii efectelor provocate de criza…

- Grupul chinez Xiaomi Corp a raportat o crestere record a veniturilor, de 64%, in trimestrul doi din 2021, in urma cresterii cotei pe piata globala a telefoanelor mobile inteligente, transmite Reuters, informeaza AGERPRES . Vanzarile au urcat la 87,8 miliarde de yuani (13,56 miliarde de dolari), in perioada…

- Atat la nivel global, cat mai ales in Europa, Xiaomi a fost producatorul care a reusit sa umple cel mai eficient golul lasat de caderea Huawei, cadere cauzata de embargoul impus de Statele Unite. In al doilea trimestru al anului, Xiaomi a livrat 12,7 milioane de unitati in Europa, crescand cu 67,1%…